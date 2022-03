El desconcierto de Rafael Amargo ante la ausencia de Blanca Romero en su obra

Desde que se estrenase Yerma de Rafael Amargo, en medio de la polémica por su detención por supuesta pertenencia a organización criminal y posterior puesta en libertad con cargos, ha habido una ausencia que ha llamado la atención: la de Blanca Romero, protagonista de la obra, junto a Sara Vega. En un primer momento, el bailaor se mostró convencido -no sin cierta ambigüedad- de que la actriz se reincorporaría en unos días. "Está en casa estudiando", decía. Sin embargo, en una entrevista en Espejo Público, ya dejaba entrever sus dudas y desconcierto ante el silencio de su compañera.

"Me he enterado porque un periodista me lo ha dicho en la puerta. No se qué hay de cierto o no", aseguraba, aún esperanzado de que todo se trate de rumores infundados: "Yo creo que si fuera que no, ella es una señora, no lo dice a un medio y no me lo dice a mí. Además, somos amigos". No obstante, la imposibilidad de contactar con ella, ya que insiste en que el equipo de producción la ha llamado y le han mandado varios mensajes, todo ellos sin respuesta, le hace cuestionarse la situación. "También entiendo que si eso está ahí, ella me llamaría y me diría: 'Ay que ver las cosas que dice la gente', y también está callada".

A pesar de ello, no parece que la ausencia de Blanca, sea definitiva o no, preocupe demasiado a Amargo, muy satisfecho con la acogida que ha tenido el espectáculo. "La obra ya está funcionando, va sola. La obra está hecha de tal manera que da igual la intérprete que la haga", ha afirmado. Son unas palabras más contundentes que las que pronunció hace unos días cuando insistía en que "aquí no se cae nadie, ¿por qué tenéis ganas de restar?, lo que hay que hacer es sumar", y al rato respondía: "Si no es Blanca Romero, esperaremos a Romero Blanca".

Tras la detención y puesta en libertad de Rafael Amargo, la compañía estrenó el espectáculo dos días despues de lo previsto, el pasado 5 de diciembre, con destacadas ausencias, como la del productor de la obra, Eduardo de los Santos, implicado en la detención, y la de Blanca Romero. El bailaor agradeció la acogida del público en su primera actuación después de estar pasando por días muy difíciles. La ovación duró cerca de tres minutos y el artista quiso agradecer también el apoyo que ha recibido por parte del teatro en el que actúan "porque entre tanta incertidumbre lo normal hubiera sido que no nos hubieran dejado bailar". En la entrevista, ha vuelto a reiterar su alegría por la acogida, aunque ha asegurado que la polémica no le ha favorecido en absoluto y se ha mostrado preocupado porque su nombre se vea ya manchado aún en el supuesto de que resultase inocente. "¿Quién te quita a ti esta mancha?", se preguntaba.

