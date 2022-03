El estreno de 'Yerma' se retrasa: Rafael Amargo volverá a los escenarios mañana

Finalmente no ha podido ser. A pesar de que Rafael Amargo era puesto en libertad en la noche de ayer, la productora y el teatro de La Latina han anunciado que cancelan el estreno de Yerma previsto para esta tarde. En un comunicado, explican que "han acordado que el estreno de la obra sea el sábado 5 de diciembre a las 18.00 horas. Por esta razón la función de hoy, viernes, prevista para las 20.00 horas, queda suspendida". El bailarín tenía la intención de subirse a los escenarios lo antes posible y al salir de los Juzgados de Plaza de España, en Madrid, estaba seguro de que sería esta tarde. Sin embargo, tendrá que esperar hasta mañana. En la presentación de la obra ante los medios poco después de conocerse la suspensión, el coreógrafo ha reiterado su inocencia y ha lamentado que esta situación quedará siempre en su historial. Del mismo modo ha asegurado que no tiene problemas económicos, aunque tampoco está en su mejor momento: "Estoy viviendo cortito, pero para comer no me falta", ha compartido. Además, ha agradecido el apoyo que ha recibido de sus compañeros de gremio.

La obra, basada en el conocido texto de Federico García Lorca, tenía previsto el estreno para el jueves en un primer momento, pero tuvo que ser cancelada a última hora, a pesar de que el elenco esperaba seguir con lo previsto con o sin el protagonista. Mientras tanto, Rafael Amargo se encontraba en los Juzgados de Plaza de Castilla esperando a prestar declaración, tras lo que la juez decidió ponerle en libertad al final del día. El bailaor salía contento, nervioso y emocionado e insistía en que se estrenaría su obra lo antes posible, pero finalmente no ha podido ser el viernes.

Por la mañana, el coreógrafo ha acudido a los Juzgados para entregar su pasaporte antes de continuar con los ensayos de Yerma. "Estoy deseando llenar al teatro de La Latina, que es para lo que he venido a este mundo", ha compartido en unas declaraciones desde la plaza de la Cebada, donde se encuentra el edificio. Acompañado por su abogado, Rafael ha insistido en su inocencia y reiterado que ese era el motivo por el que había sido puesto en libertad, además ha asegurado que en ningún momento le han flaqueado las fuerzas a lo largo de este proceso.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 17, en funciones de guardia de detenidos, era la que decretaba la puesta en libertad con medidas cautelares tanto para el bailarín como para los demás detenidos en el marco de la Operación Codax. Entre estas personas se encuentra la pareja del coreógrafo, Luciana Bongianino, un amigo íntimo del artista y el productor de su obra, Eduardo Santos. Rafael Amargo admitía que su mujer estaba "flipando" por todo lo que estaba pasando y compartía en el momento de su salida de Plaza de Castilla que se habían casado hace un año.

El bailarín llevaba dos días en el calabozo después de haber sido detenido el pasado martes a la salida de uno de sus ensayos junto a las tres personas anteriormente mencionadas. La fiscalía había solicitado el ingreso en prisión de Amargo pero finalmente la juez instó lo contrario, lo que según Cándido Conde Pumpido, abogado del artista, daba "validez" a lo que él mismo estuvo reclamando en los días en los que el coreógrafo permanecía retenido. "El hecho de que no se le haya encontrado ninguna cantidad de droga, precisamente a él en en su domicilio, como para entender el tráfico de drogas, es una de las cuestiones también que determinan que sea puesto en libertad", añadía en la noche del jueves.

