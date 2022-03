El abogado de Rafael Amargo cuenta cómo está el bailarín, que sigue detenido

Después de la detención de Rafael Amargo este martes por presunta pertenencia a organización criminal, el bailarín continúa en el calabozo, pero ya ha prestado declaración, tal y como ha confirmado su abogado, Cándido Conde Pumpido. "Él está evidentemente bastante nervioso, bastante indignado con la situación", ha comentado. "Yo he asistido a tres de los detenidos, que seguimos manteniendo que no se le ha permitido tener una entrevista reservada con su letrado en veinticuatro horas que lleva detenido y que eso entendemos que vulnera sus derechos", ha explicado. Además, ha asegurado que no se les ha informado de los "elementos esenciales para poder defenderse de la imputación que se le hace".

"Mañana probablemente tengamos que ver cuál es el resultado y podemos ver más de lo que hay en la investigación", ha contado, reiterando que para Rafael es importante que pueda realizarse el estreno de Yerma en el Teatro La Latina de Madrid. "Lo va a intentar siempre y cuando quede en libertad", ha dicho el abogado, que ha negado que se hayan encontrado sustancias en su domicilio, "por lo menos no en cantidades que se puedan entender como para el tráfico". "Y eso hace que entendamos que no debe de haber mañana una medida cautelar contra él", ha anunciado.

Cándido Conde Pumpido ha asegurado que "es un contrasentido lo que dice la policía, que lo pone en la cúspide de una organización criminal, que debería de estar ganando muchísimo dinero y que, como todos sabemos, Rafa no está en su mejor momento económico". "Si realmente existiera esa organización no tendría ningún tipo de problema económico", ha comentado, insistiendo en que confía en la justicia.

Cándido Conde Pumpido ha contado además, que el bailarín está pasando un mal momento porque "nunca jamás ha estado detenido. "Es una situación que le produce angustia", ha admitido, pero aún mantienen la esperanza. "Él está muy confiado en que no hay nada que pueda hacer que acabe en prisión, no le preocupan los pinchazos telefónicos o los seguimientos que haya podido tener", ha insistido el abogado en sus declaraciones a la prensa.

El jueves se confirmará qué pasa con el estreno de Yerma, aunque el miércoles se confirmó ya la suspensión del pase gráfico. El teatro lo hacía en un comunicado oficial en el que dejaba claro que la decisión respondía a "causas ajenas al propio teatro y a la empresa que lo gestiona". Asimismo, desvelaban que aún estaban esperando a que la compañía invitada responsable del espectáculo comunicara "cuál es la situación actualmente para tomar las decisiones oportunas al respecto". "Si no pudiera producirse, evidentemente lo comunicaríamos", ha dicho a su vez el abogado.

