Rafael Amargo explica sobre el escenario cómo se siente tras su detención

Este sábado suponía un doble debut para Rafael Amargo tras pasar unos días muy complicados. Al fin se estrenaba su obra Yerma en el madrileño teatro de La Latina y, después, se esperaba su participación en Sábado Deluxe para someterse a las preguntas de Jorge Javier Vázquez y sus colaboradores. Sin embargo, a última hora decidió dejar caer de su agenda su visita a Mediaset -para enfado del programa- y tan solo quiso expresar cómo se sentía sobre las tablas del teatro, donde fue ovacionado por el público después del espectáculo, cuyo estreno tuvo que ser retrasado tras su detención por presunta pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.

"Prefiero expresarme aquí por mucho dinero que me den en la tele, que no voy, que me da miedo" ha explicado a su público después de asegurar: "No sé ni cómo estoy entero porque es muy duro". El programa de Telecinco ha emitido estas palabras del bailaor sobre el escenario, después de explicar la sucesión de acontecimientos desde que Rafael expresó sus primera dudas sobre su presencia en plató hasta que finalmente se produjo lo que el presentador ha definido como "el gran plantón". Visiblemente molesto y ante su silla vacía, Jorge Javier ha contado que fue a las cuatro de la madrugada cuando el productor del programa recibe un mensaje del abogado del bailaor diciendo que su cliente se encuentra muy nervioso. Tras intentar contactar con él sin éxito por la mañana, al mediodía acepta de nuevo las condiciones de la entrevista. Sin embargo, por la tarde se produce un baile de afirmaciones en el que su mujer asegura que no acudirá, mientras que su abogado se muestra más optimista. Finalmente, en torno a las 8 de la tarde, el letrado confirma que no irá. "Nos ha regalado su peor baile", ha asegurado el conductor del programa.

En esta ocasión, Amargo tan solo ha querido dirigirse a los asistentes al teatro, que le aplaudía en pie. "Hacía cinco años que no venía a Madrid, a los escenarios, porque siempre que vengo me sale una feria así de grande", ha confesado en alusión a otros incidentes que ensombrecieron su actuación en la capital en otras ocasiones. No obstante, nunca se ha enfrentado a una "feria" como la de ahora. Fue el pasado martes cuando saltó la noticia de su detención junto a otras tres personas, entre ellas su mujer, por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. Tras dos días de arresto, fueron puestos en libertad con medidas cautelares.

Después de pasar a disposición judicial, el pasado viernes el bailaor se pronunciaba por primera vez sobre los hechos a las salida de los juzgados de instrucción de Plaza Castilla, en Madrid. "Yo no me voy a queda callado", insistía sobre las condiciones en las que ha pasado estos días. Además, también desvelaba cómo se encuentra su pareja: "Mis compañeros son gente estupenda, imagínate Luciana, que es mi pareja, está flipando. Ella es actriz de la compañía y nos hemos casado hace un año y nadie se ha enterado", añadía el artista. Poco después, en la presentación de su obra ante los medios, el coreógrafo defendía su inocencia lamentando que esta situación quedará siempre en su historial. "Estoy deseando llenar al teatro de La Latina, que es para lo que he venido a este mundo", decía entonces. Afortunadamente, ese objetivo lo ha podido cumplir, aunque haya sido dos días después de lo previsto.

