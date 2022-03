Blanca Romero debuta finalmente en 'Yerma', proyecto al que regresa tras la detención de Rafael Amargo

Blanca Romero ha debutado finalmente en Yerma, la obra de teatro de Rafael Amargo, después de haber explicado hace poco más de diez días que no iba a participar el proyecto, decisión que anunció tras la mediática detención del bailaor. “Todo se ha ensombrecido y se ha liado como nadie esperaba", declaró la actriz en una entrevista con La Vanguardia entonces. "Ya será en otra ocasión", añadió. Una reunión el pasado 19 de diciembre con Amargo dejaba no obstante la puerta abierta a su regreso, algo que se ha producido este mismo 29 de diciembre. La actriz ha compartido emocionada fragmentos de los ensayos del montaje en el que se turnará con Sara Vega, hermana de Paz Vega, pues ambas interpretan al mismo personaje.

“Nerviosa estoy lo justo. Los nervios justos de hacer algo que no sabes y que es nuevo, pero bien", aseguraba a Europa Press horas antes de subirse al escenario. Comentaba la asturiana que Rafael Amargo y el resto de compañeros han sido muy cariñosos, además de señalar que siempre ha apoyado al bailaor y “siempre a favor de la obra que es lo primero”. Sara Vega se ha confesado encantada de compartir este trabajo con Blanca, desmintiendo que su ausencia inicial estuviera causada por la polémica detención de Rafael Amargo. “Blanca es una enamorada de Rafa, de nosotros, somos una gran familia, pero estamos haciendo otros proyectos y estamos cuadrando fechas y cosas. Ella hará unos días y luego sigo yo. Nos vamos a turnar. Es cuestión de fechas. Las cosas de los teatros” aseguró.

El bailaor en el punto de mira

El pasado uno de diciembre el bailaor Rafael Amargo fue detenido en Madrid en el marco de una operación de la Policía Nacional por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas, tal y como informó Europa Press. Solo un par de días después estaba previsto el estreno de Yerma en el Teatro La Latina de Madrid. “Una obra muy amarga, muy mía, que mezcla muchos conceptos” como había definido el bailarín. La mediática detención de Amargo y las sospechas sobre él, que fue puesto en libertad el día 2 con cargos, no frenaron sin embargo el arranque del espectáculo en el que fue muy comentada la ausencia de Blanca Romero.

"Yo creo que si fuera que no, ella es una señora, no lo dice a un medio y no me lo dice a mí. Además, somos amigos" señaló Amargo ante los comentarios que apuntaban a que la intérprete había abandonado el proyecto. No obstante, la imposibilidad de contactar con ella, le hacía cuestionarse la situación. "También entiendo que si eso está ahí, ella me llamaría y me diría: 'Ay que ver las cosas que dice la gente', y también está callada". A mediados de diciembre, Blanca rompía su silencio para anunciar que finalmente no participaría en el espectáculo flamenco. "La presión mediática no me ayuda a cumplir un sueño que tenía desde pequeña. Todo se ha ensombrecido y se ha liado como nadie esperaba. Pero creo que la vida dispone y dios propone. Ya será en otra ocasión".

Blanca Romero zanja la polémica: acude a ver 'Yerma' y habla de su relación con Rafael Amargo

Dos días después de conocerse estas declaraciones, acudía al teatro para ver a sus compañeros, zanjando las especulaciones sobre su mala relación con Amargo y explicando que su ausencia había sido causada por un problema de calendario. “Todo bien” apuntaba sobre su relación con Rafael Amargo.

