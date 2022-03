Messi se sincera, como nunca antes, sobre su vida familiar

Leo Messi suele presumir de su numerosa familia con sus incondicionales en sus perfiles sociales, pero no es tan frecuente que se refiera a ellos en sus declaraciones públicas. El jugador del Barcelona, inmerso desde hace semanas en un mar de rumores sobre su futuro deportivo, se sentó en el programa de Jordi Évole para sincerarse como nunca antes sobre su faceta más personal. Recordó cómo fueron sus inicios en el terreno de juego y el gran cambio de vida que supuso venir a España con apenas 13 años. “Mi llegada fue un momento difícil, porque tenía 13 años y lo dejaba todo. Amigos, país... venía a un lugar donde no me conocía nadie. Cuando nos quedamos solos, mi papá me dijo que qué hacíamos, si seguía en busca de mi sueño o regresábamos a la vida de antes. Tenía claro que quería quedarme, aunque en los primeros meses sufrí mucho ya que no podía jugar por tema de papeles” explicó.

El paso de los años y su talento le han convertido en uno de los mejores jugadores del mundo, una fama que, aunque le halaga, en ocasiones también le supera. “Es cierto que me siento un privilegiado, pero a veces me gustaría ser más anónimo y no tener trescientos ojos mirándote” añadió, asegurando sin embargo que siempre estará agradecido por el cariño que le demuestra la gente. Siente locura por sus tres hijos, Thiago, de ocho años, Mateo, de cinco, y Ciro, de dos, con quienes pasa todo el tiempo que puede. “Me gusta estar con mis hijos, jugar al fútbol... disfruto todo lo que sea estar con ellos. Todas las noches aparece alguno de ellos por la cama. Thiago ya no tanto, pero Mateo aún viene” aseguró con simpatía.

El ser tan conocido en ocasiones no es fácil para ellos como cuenta el propio deportista. “Thiago es como yo. Introvertido, tímido... y lo pasa mal cuando le dicen algunas cosas sobre mí. de todas formas, desde los 4 años tiene los mismos compañeros y ellos mismos le protegen”. Además también reveló una de las aficiones que ha recuperado y que comparte ahora con su hijo mayor. “Jugaba mucho a la Play, pero cuando nació Thiago lo dejé. Ahora, que Thiago juega, ya he vuelto a jugar yo también”. Aunque pueda parecer insólito en una estrella de su categoría, Messi define su día a día como “muy normal y a veces aburrido”. “Me levanto, desayuno, llevo a los chicos al cole, entreno, vuelvo, como con Antonella... la verdad, poco más".

Un futuro profesional incierto

Su futuro profesional fue otro de los temas tratados, aunque Messi se mostró bastante discreto con respecto a sus planes. Reiteró que se va a concentrar en jugar lo mejor posible con su equipo los seis meses que tiene por delante. “No sé si voy a irme, pero si me fuera, me gustaría irme de la mejor manera y poder volver en un futuro al club. El Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador. Ojalá que siempre que venga, haga bien las cosas para levantar títulos importantes”. A pesar de que Évole trató de averiguar si está pensando en irse a París o a Manchester, Messi repitió, sin dar detalles, que hará lo mejor para el club. “Es una historia de amor de muy chiquito con el club y la ciudad. Termine lo que termine no tiene por qué manchar todo lo que he vivido en mi carrera. Siempre todo se supera y ya veremos el final".

El argentino está precisamente en su país natal celebrando estas fechas con su familia, con la que protagonizó una original felicitación que sigue la línea de anteriores christmas. Junto a su mujer Antonela Rocuzzo y sus tres hijos, todos vestidos con un pijama rojo de Dolce & Gabbana, se sentó a los pies del árbol para enviar sus mejores deseos. La tradición del "pijama navideño" se remonta al 2014, año en el que posaron de lo más felices con su hijo Thiago. En 2015 se sumó al posado el pequeño Mateo con un conjunto de Superman y, a partir de 2018 se unió Ciro. El elemento común en todas las instantáneas ha sido siempre este atuendo.

El argentino no regresará a los entrenamientos hasta los primeros días de 2021 para preparar el partido del 3 de enero frente al Huesca (se pierde así el partido del 29 de diciembre contra el Eibar). El 6 jugará con el Athletic Bilbao; el 9, contra el Granada; y el 13, en la final de la Supercopa de España donde se enfrentará a la Real Sociedad.

