Ana Obregón recuerda las tradiciones de Navidad de su hijo Aless

Han pasado siete meses desde que Aless Lequio, hijo de Ana Obregón y de Alessandro Lequio, falleciera a los 27 años a causa del cáncer que padecía y que afrontó durante sus últimos dos años. Pero la actriz lo tiene tan presente como el primer día, y más ahora, en estas fechas tan señaladas, en las que se suceden los recuerdos a los seres queridos que ya no están. No es de extrañar entonces que Ana Obregón haya querido rescatar del baúl de los recuerdos algunos de los instantes más felices de las 27 navidades que vivió su hijo.

"Desde pequeñito te encantaba la Navidad. Me has regalado las 27 navidades más felices de mi vida. Con papá mirabas al cielo a ver si llegaba Papá Noel mientras yo escondía los regalos debajo del pino. Ahora me toca a mí mirar al cielo para ver la estrella que más brilla y sentir tu luz que me da fuerzas para vivir esta Navidad que ya no es Navidad y que ya nunca lo será sin ti #alessforever", ha escrito la intérprete hace apenas unas horas.

Junto al precioso y emotivo mensaje, ha compartido un tierno vídeo en el que aparece el joven en distintos momentos de su vida, pero siempre en Navidad. Tanto de pequeño, con los ojos bien abiertos y dejándose sorprender por cada nuevo descubrimiento que hacía relacionado con las tradiciones navideñas, como de más mayor, siempre al lado de su madre, que afronta este 2020 la primera despedida del año sin su presencia.

Lo hará junto al resto de españoles, pues se encargará con Anne Igartiburu de dar las Campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid. Un difícil regreso al trabajo al que le ha ayudado, sin duda, el recuerdo de Aless, más presente que nunca. Ana Obregón se vestirá de gala -ya tiene elegido el diseño que lucirá- y se convierte en este 2020 en estrella de la programación navideña de RTVE en un año atípico por la pandemia mundial de COVID-19 y muy duro para ella por la muerte de su único hijo.

