Marta López, incapaz de contener las lágrimas ante las mentiras de su ex, Efrén

Está claro que Marta López no atraviesa su mejor momento. La colaboradora y Efrén Reyero mantenían una relación sentimental que le había devuelto la ilusión tras la polémica con su ex, Alfonso Merlos, en un año marcado también por el mediático (y temporal) despido de Mediaset. Sin embargo, después de pasar uno meses llenos de alegría en cuanto al amor se refiere, el extronista anunciaba su ruptura al entrar como concursante en la segunda edición de La casa fuerte, momento desde el cual, Marta López no ha dejado de mostrar su sufrimiento en diferentes programas. El último de ellos, Ya es mediodía, donde no pudo evitar derrumbarse al recordar las imágenes del polígrafo al que se sometió su ahora expareja.

Un polígrafo que no dejó en muy buen lugar al malagueño, ya que, determinó que mentía en temas tan cuestionados como la posesión de un vídeo íntimo de la colaboradora con el fin de guardarse las espaldas en caso de que ella hablara de él en un futuro, algo que Marta siempre ha recalcado como lo que más le ha dolido y que Efrén no ha dejado de negar. "El daño que me has hecho es irreparable, no me traiciona un novio, que también, es un amigo", sentenció Marta López.

Tan solo han bastado unos segundos de imágenes para que Marta se viniera abajo ante sus compañeros, quienes intentando calmar las lágrimas de la colaboradora, condenaban duramente la actitud de Efrén: "Te ha utilizado para sentarse en los platós de televisión", decía Isabel Rábago. Consuelos entre los que, sin abrazos debido a las medidas de seguridad, no han faltado recomendaciones de que se merece alguien mejor a su lado. Aunque, Marta López parece no estar aún preparada para pasar página en su historia con Efrén. "¿Podéis entender que no puedo olvidar a una persona a la que quieres de un día a otro? Yo he vivido otra cosa y todo el mundo diciendo 'no seas tonta, no hagas esto...", exclamaba desconsolada y pidiendo comprensión.

Con cada vez más comentarios a su alrededor que aseguran que Efrén tan solo se habría aprovechado de Marta López para salir en televisión, la ex concursante de Gran Hermano 2 se niega a pensar que su historia de amor haya sido tan solo eso y que no hubiera un trasfondo auténtico: "Solo quiero que esto pase y ya está, no puedo olvidar así a una persona. Lo peor es que el único recuerdo que tengo de él es bueno, lo demás no me lo quiero creer", explicaba sin poder calmar su llanto y ante la impotencia de sus compañeros.

Marta López se enfrenta su Navidad más dura

Pero el drama de Marta López no se limita a su situación sentimental. La colaboradora ha contado que está atravesando una mala época después de un año tan duro como el que hemos vivido. Preocupada por el delicado estado de salud de su padre y a las puertas de una Navidad en la que no podrá reunirse con su familia, ha explicado cómo todo le está afectando en esta etapa tan dura para ella: "Llevo un día malísimo, no puedo ver a mis padres. Mi padre está enfermo y ninguno de los ocho hermanos vamos a poder ir a verle. No tengo a los niños, estas navidades las iba a pasar con Efrén. Tampoco puedo estar con mis amigas ni con mi gente. Solo estoy trabajando y estoy fatal."

