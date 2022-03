Marta López aclara en qué punto esta su relación con Efrén Reyero

Después de años de amistad, Marta López y Efrén Reyero decidían este verano dar un paso más en su relación e intentar poner los cimientos de algo más serio. Aunque ambos ponían de su parte para todo saliera bien, lo cierto es que la historia de amor no podía ir peor. Hace escasos días la colaboradora de Ya es mediodía se enteraba en directo que el extronista de Mujeres, Hombres y Viceversa rompía con ella en el mismo momento que entraba a participar en La casa fuerte. Ella no daba crédito a lo sucedido y algunos les acusaban de montaje. En su reencuentro, cuando expulsaron al exfutbolista del reality, la exgranhermana abandonaba el plató entre lágrimas tras una conversación cordial en la que se hablaba del buen recuerdo de la relación. Días después de lo ocurrido, los tertulianos de Sálvame aseguraban que él querría reconciliarse porque estaría interesado en continuar saliendo en televisión para acudir a la próxima edición de Supervivientes. Entonces, Kiko Hernández llamaba a su amiga en directo para preguntarle si habían vuelto o no.

Marta López se derrumba y rompe a llorar tras su reencuentro con Efrén

"No, ya lo dije ayer. Nos hemos visto para aclarar las cosas que teníamos pendientes, pero ya está. No hemos vuelto ni vamos a volver, qué va", explicaba ella tras la llamada del colaborador. Y es que el pasado martes, ya les había dicho a sus compañeros en qué punto estaba con él. "La relación está finiquitada, hemos estado unas horas juntos y la cosa se ha quedado tranquila. Hemos hablado lo que nos faltaba por hablar", comentaba ella confirmando que no habían podido superar sus diferencias y que la pareja está rota en este momento. Además, Marta comentaba que lo que más le había preocupado son una serie de mensajes que estaba recibiendo y que podrían ser comprometidos para ella. Tal y como decía este miércoles en Sálvame, junto a capturas de pantalla de conversaciones privadas suyas con el malagueño, también le informaban sobre un supuesto vídeo que Efrén le habría grabado y que le preocupaba bastante.

Canales Rivera reconoce que tuvo un 'affaire' con Marta López

"Lo de que me tiene grabada me lo han dicho 8 o 9 personas, pero él dice que no. Yo no he escuchado las conversaciones. Me dicen que las han visto, que es una captura de pantalla de una vídeollamada. Él me me ha perjurado que es mentira y yo he decidido creerlo", revelaba. Pero no solo eso, Kiko preguntaba a la colaboradora si creía que su ex iba a acudir a Sábado Deluxe para hablar mal sobre ella, a lo que López tenía una respuesta muy clara. "No creo que me ponga a parir, la verdad". ¿Qué sabe Efrén de Marta? "Lo que conoce él son cosas que no se pueden contar en un plató. No es tonto y di tú el nombre de la persona que estuvo con Marta", apuntaba Jorge Javier Vázquez a lo que Kiko añadía: "Ella estuvo con alguien muy conocido tenemos miedo a que él tenga una conversación grabada donde Marta lo confirma".

