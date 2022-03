Quién es Dalton Gomez, prometido de Ariana Grande

Hace pocas horas que Ariana Grande anunciaba su compromiso con Dalton Gómez compartiendo con sus seguidores varias imágenes con las que confirmaba la feliz noticia. La intérprete de 7 rings, de 27 años, decidía dar un paso más en su relación el joven con el que lleva saliendo algunos meses. Tras la publicación de la pareja, momento que ocurría diez meses después de que se les viera juntos por primera vez el pasado febrero, los fans de la cantante montaban mucho revuelo cuando se enteraban, pero ¿quién es el enamorado de la intérprete internacional? Este californiano nacido en agosto de 1995 no forma parte de la industria del entretenimiento, sino que es un magnate inmobiliario que trabaja como único agente de compras para Aaron Kirman Group, una empresa de lujo de Los Ángeles. De hecho, según la biografía oficial de la web, "tiene uno de los mayores índices de compradores VIP" y es conocido por su "amplio conocimiento en los campos de la arquitectura y las propiedades de lujo".

Este "titán de la industria", como lo denominan en su trabajo tras 5 años en la empresa, empezaba a estar más presente en las redes sociales de la intérprete de Break up with your girlfriend, i'm bored tras su cumpleaños. Ariana compartía varias fotos y vídeos de ambos acompañados de palabras de amor. Aunque Gómez es una persona muy reservada, incluso sus perfiles sociles son privados, según la revista People su familia está encantada con la noticia del compromiso: "No podrían estar más felices, están tan emocionados. Este es un momento feliz para ellos", revelaban. Pero no eran los únicos, la madre de la artista también expresaba en su perfil lo contenta que estaba: ¡Estoy muy emocionada de darle la bienvenida a Dalton Gomez a nuestra familia! Ariana, os amo mucho a los dos ¡Felices para siempre! ¡HURRA!".

Además, lo que pocos saben es que Gómez, del que dicen es muy protector y detallista con su prometida, aparece al final del video musical de Stuck With U con una sudadera con capucha negra y pantalones deportivos a juego. Esta es la segunda vez que Ariana Grande se compromete. En 2018, la artista tenía intención de casarse con el humorista y miembro del elenco del programa Saturday Night Live! Pete Davidson, con quien se comprometía tras solo unas semanas de noviazgo. Sin embargo, su relación se terminaba cuatro meses después de anunciar su enlace. Una noticia que coincidía con la muerte su expareja, el rapero Mac Miller, quien fallecía el 8 de septiembre de 2018 tras abusar de varias sustancias ilegales, algo que fue un duro golpe para la cantante.

