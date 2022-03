Ariana Grande se ha comprometido, ¡y su anillo no puede ser más espectacular! La cantante, de 27 años, ha dado un paso más en su relación con Dalton Gomez

Maria Sharapova, Lily Collins, Gwen Stefani, Jessica Hart, Billie Lourd, Jasmine Tokes... en los últimos meses han sido muchas las actrices, modelos, cantantes o it girls que han anunciado su compromiso. Pues bien, la última en sumarse a la lista antes de que termine el 2020 ha sido Ariana Grande. Los fans de la cantante se han quedado sin palabras al ver el último álbum de fotos que ha publicado en sus redes sociales, ya que escondía unas imágenes con las que ha confirmado la feliz noticia. La intérprete de Thank u, next, de 27 años, ha decidido dar un paso más en su relación con Dalton Gomez, el agente inmobiliario con el que lleva saliendo unos meses, concretamente desde enero.

"¡No me lo puedo creer!", "¿Esto es verdad?", "¿Os habéis comprometido?", "A mí me va a dar algo", "¡El anillo es impresionante!", "Felicidades. Sois dos almas llenas de luz", "Dalton, eres un hombre afortunado", "Nos alegra verte tan feliz"... han comentado sus seguidores al ver las dos fotos que ha publicado. Se trata de un selfie en blanco y negro que la artista se ha hecho con su prometido para mostrar lo feliz que está, además de un primer plano de la joya que luce en su dedo anular. El anillo es de lo más original y espectacular no solo por su tamaño ni los diamantes, sino porque también tiene una perla de color blanco.

"¡Tan feliz por vosotros! Te quiero", le ha dicho Kim Kardashian, mientras que su hermana Khloe ha añadido: "Ahhhhhhh ¡felicidades preciosa! Bendiciones para siempre". Bella Hadid se ha quedado totalmente en shock: "OMGGGGGG!" y también han reaccionado a la noticia de su compromiso Demi Lovato: "¡Ese anillo lo es todo!"; Millie Bobby Brown: "¡Oh Dios miooooooo! Te quiero. Te mereces la felicidad eterna"; Ashley Tisdale: "Felicidades, preciosa"; Victoria Justice: "¡Felicidades Ari! Estoy muy feliz por ti. Tu anillo es precioso"; o Brad Goreski: "¡Felicidades a los dos! Os merecéis toda la felicidad del mundo!"; entre otros muchos.

La aprobación de su familia

Dos años después de romper su compromiso con Pete Davidson, Ariana ha vuelto a encontrar el amor al lado de Dalton, que se ha convertido en su mayor apoyo durante estos meses. De hecho, pasaron el confinamiento juntos, por lo que podría decirse que han pasado una importante 'prueba'. La cantante está feliz y sus familiares y amigos no pueden alegrarse más por ella. De hecho, tal y como ha contado una fuente de su entorno a la revista People, sus padres están muy emocionados: "No podrían estar más felices. Es un momento feliz para ellos". Joan, la madre de Ariana Grande, también quiso compartir su felicidad en su cuenta de Twitter. "¡Estoy muy emocionada de darle la bienvenida a nuestra familia a Dalton Gomez! Ariana, os quiero tanto... ¡Felices para siempre! ¡YAY!", escribió. El hermano de la cantante, Frankie, también ha dicho: "¡Estoy tan feliz por los dos y tan emocionado de darle la bienvenida (oficialmente) a Dalton a la familia! Este es solo el comienzo de una vida llena de risas y amor. ¡Os quiero! ¡Feliz compromiso!".

