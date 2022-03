María Casado confiesa que fue 'un shock' tener que dejar TVE después de 21 años

Su marcha de TVE fue repentina y sorprendente. María Casado abandonaba su labor como presentadora de La Mañana después de cuatro años al frente del matinal de la cadena pública, y lo hacía para sorpresa de todos, incluido su compañero de programa, Diego Losada. La periodista catalana se despedía de los espectadores, después de que la cadena pública anunciase que iba a ser sustituida en el mes septiembre por Mónica López. La presentadora no quiso esperar a la próxima temporada y anunció sin dilación su marcha después de veintiun años en la cadena pública.

Siete meses han pasado de su salida y María Casado es una mujer nueva, feliz y enormemente ilusionada como directora de la división audiovisual de Soho TV, la productora para el desarrollo de proyectos de televisión que ha creado Antonio Banderas. La presentadora echa la vista atrás y reconoce que su despido de TVE la dejó en shock: "Fue muy normal yo siempre lo he explicado. Sabes que en la tele siempre hay relevos, que ponen, que quitan, que hay otras apuestas por otras personas, y me dijeron que no iba a seguir. Fue más natural y más tranquilo de lo que la gente se puede imaginar. Pero sí, después de 20 años es un shock", se sinceró con Pablo Motos en El Hormiguero, donde acudió a presentar junto a Banderas su nuevo programa Escenas en Blanco y Negro, para Amazon Prime Video. La periodista reconoció que no se lo esperaba y le dolió tener que dejar TVE. "Tengo muchos amigos allí..."

Fue unos días después de conocer la decisión que habia tomado la cadena cuando recibió la llamada de Antonio Banderas. Entonces ella lo contó en una entrevista para la Cadena Ser: "Cuando sale la noticia, él me llama. Lo primero que me pregunta es cómo estoy, luego qué había pasado' y lo tercero que me dijo fue: 'Dame cinco minutos y te vuelvo a llamar, que creo que tengo una cosa para ti'. Así fue como comenzó su labor al frente de Soho TV. Banderas reconoce que tomó la decisión de inmediato: "Soy muy impulsivo y muchas de las decisiones que han significado mucho en mi vida se han tomado a toda velocidad. Pero yo siempre he sentido mucha admiración por ella. Me parecía una mujer que daba mucha confianza, no la he visto fallar nunca y cuando la conocí vi que había un ser humano muy interesante", explicó Antonio sobre el fichaje de María Casado para su proyecto más ambicioso.

Ella no lo dudó ni un instante. "No tardé ni cinco segundos en decirle que sí", ha reconocido la periodista muy ilusionada ante la propuesta de su buen amigo, el artista malagueño. María Casado en apenas unos días hizo las maletas y cambió de ciudad para abordar este nuevo proyecto. "Cuando llegué a Málaga me dijo: 'sueña grande y crea, sin miedo". Y así ha sido. "La primera vez que me habló de esto le dije 'es imposible', y lo levantamos en 40 días", cuenta María. Son infinidad los proyectos que tienen en mente, además de Escenas en Blanco y Negro, donde María Casado ejerce de maestra de ceremonias, la periodista catalana afronta el reto junto a Banderas de presentar la próxima gala de los Goya."Hay muchas formas de suicidarse y esta es una de ellas", comentó entre risas Banderas haciendo referencia a las críticas que sabe que recibirán tras la gala. "Pero ha sido un año muy difícil para todos y también para la gente del cine. Queremos rendir un pequeño homenaje a todo lo que nos ha pasado este año, las cosas que hemos aprendido, lo que hemos perdido, ganado... Serán unos Goya distintos, más humildes, más pequeñitos y sin tanto 'Hollywood'".

Maria Casado habla de su nueva vida en Málaga trabajando con Antonio Banderas

