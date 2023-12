María Casado rompe con Martina DiRosso cuatro meses después del nacimiento de su hija

María Casado ha roto con la fotógrafa y cantante Martina DiRosso. La ruptura fue hace algo menos de un mes y la periodista ha decidido hacerlo oficial después de que ¡HOLA! se pusiera en contacto con ella esta misma mañana para confirmar la información. "Martina y yo hemos dejado nuestra relación de pareja, pero seguimos siendo familia por y para nuestra Daniela a quien amamos por encima de todo. Gracias por vuestro cariño y respeto. Os mando un beso gigante entre biberón y biberón", ha publicado.

- Las bonitas imágenes de María Casado y Martina diRosso con su hija

La separación de la pareja ha sido totalmente inesperada, pues el pasado 29 de agosto dieron la bienvenida a su hija Daniela, una niña muy deseada que vino al mundo en Málaga, ciudad en la que María tiene fijada su residencia desde que comenzó su aventura profesional en el teatro Soho CaixaBank junto a su gran amigo Antonio Banderas, que además es el padrino de su niña.

María conoció a Martina en diciembre de 2020, en la mítica plaza de la Merced, de Málaga. "Nos conocimos a través de una amiga en común, que nos puso en contacto por arte de magia casi. Sin esperar nada ni ella ni yo, surgió…", contó la periodista en una entrevista concedida a ¡HOLA!. Desde entonces han paseado su amor por algunos de los lugares más típicos de la ciudad, como la Alcazaba o El Pimpi, y se han dejado ver de la mano en diversos eventos. La última vez que presumieron de amor ante las cámaras fue en la Gala Starlite de Marbella. Estaban a punto de dar la bienvenida a su hija y ambas irradiaban felicidad.

Después, ya con Daniela en sus vidas, se han dejado ver paseando por la playa y dedicando preciosos mensajes a la niña. "El amor de mi vida", decía la periodista en una foto en la que besaba con ternura a su hija.

María ha establecido su "campamento base" en Málaga y según contó en ¡HOLA! no tiene pensado mudarse a Barcelona, su ciudad natal. "Mi hogar está en Málaga. A veces me preguntan qué es para mí Málaga. Para mí Málaga es la alegría de la gente. Y me siento muy cómoda aquí", afirmó. Martina, nacida en Tarragona en 1989 y cuyo verdadero nombre es Cristina Márquez, también dejó claro en una de sus canciones, titulada Oye, que no pensaba mover de la ciudad andaluza. De esta forma les será mucho más fácil seguir siendo familia y dedicarse en cuerpo y alma a Daniela, la mayor ilusión de sus vidas.