Mireia Belmonte se clasifica para sus cuartos Juegos Olímpicos y su novio le dedica estas palabras

Los del próximo año serán sus cuartos Juegos Olímpicos, un logro que vuelve a ratificar a Mireia Belmonte como una de las nadadoras más importantes del deporte español. En el Trofeo Internacional Castalia Castellón, la deportista ha obtenido los tiempos necesarios para clasificarse para las próximas Olimpiadas, que se celebrarán en Japón el próximo año (fueron retrasados a 2021 debido a la situación sanitaria): 800 metros libre y 1.500 metros. “Muy contenta con la competición de este fin de semana y de tener mi billete para ¡mis cuartos Juegos Olímpicos! El camino hasta aquí no ha sido fácil, pero al final quien la sigue, la consigue. Ahora queda mucho trabajo por delante para mejorar en muchos aspectos y poder dar lo mejor de mí este verano” escribió la catalana, dando luego las gracias a todos sus seguidores por tanto apoyo y cariño. Llevaba once meses sin competir por lo que la cita a la que se enfrentaba era muy importante.

Mireia Belmonte y Ángel Capel, de celebración... ¡por partida doble!

La foto con la que Mireia Belmonte y Ángel Capel han confirmado su relación

El mismo que reflejó el artista Ángel Capel en las palabras que le dedicó a su novia. “Estoy muy orgulloso de ti, no he conocido en mi vida persona más trabajadora y luchadora” escribió el artista, que hace solo unos días celebraba su cumpleaños junto a Mireia. La pareja cumple años con apenas unos días de diferencia y fue la ocasión perfecta, en realidad no les hacen falta excusas, para reflejar de nuevo el amor que les une.

Una etapa estable

Confirmaron su relación en la primavera de 2019 y desde entonces no se han separado. La nadadora catalana y el cantante almeriense, al que recordarás por su participación en Operación Triunfo 2009, no escatiman en demostraciones de cariño en sus perfiles, en los que comparten imágenes juntos que dejan claro que su relación avanza con paso firme. "El más guapo... ¡todo para mí! Te quiero", "La suerte que tengo no es normal" o "Lo más bonito", son algunos de los piropos que la nadadora olímpica suele dedicar a Ángel.

Mireia Belmonte ha encontrado al lado de Ángel Capel la estabilidad que necesitaba. "Gracias por poner en mi camino a esta personita de aquí, por hacer que comparta su vida conmigo", escribió Belmonte el año pasado al hacer balance del 2019. "Tú eres mi luz... lo mejor de mi 2019 y lo mejor de mi vida...", añadió el cantante.

