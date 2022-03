'El Hormiguero' dice adiós a uno de sus colaboradores más icónicos

Cada noche desde hace ya 14 años, El Hormiguero forma parte del entretenimiento de muchas familias de nuestro país y ahora, al programa le ha llegado el momento de despedirse de uno de sus colaboradores estrella: Jandro. El cómico y mago ha anunciado que, después de formar parte del show televisivo prácticamente desde que se creó, va a abandonar el programa de Pablo Motos para abordar otros proyectos profesionales. Toda una sorpresa para los seguidores del formato, que no han dudado en mostrar su apoyo al colaborador y desearle suerte en su nueva aventura profesional. Eso sí, Jandro no ha querido decir adiós sin antes hacer un repaso a los grandes momentos que ha vivido en El Hormiguero.

Visiblemente emocionado y bajo el mensaje "Hasta pronto", Jandro comunicaba a través de un vídeo la noticia de que deja de formar parte del equipo de El Hormiguero: "Me gustaría dar las gracias a todos por haberme acompañado en este viaje tan alucinante, tan loco. Yo nunca en la vida pensé que me iba a pasar esto", comenzaba a explicar el mago. Un vídeo en el que ha hablado de la importancia que ha tenido esta programa en su carrera y en el que ha repasado algunos de los momentos que nunca olvidará, como haber coincidido con actores de la talla de Tom Cruise, Will Smith o, incluso, haber tocado el piano con los pies descalzos con Tom Hanks en París.

"Han sido muchísimos años, cientos y cientos de ideas, de magias grandes, magias pequeñas…", continuaba Jandro en un discurso en el que tampoco ha querido olvidarse de algunas sus intervenciones más exitosas: las cámaras ocultas con niños. De hecho, el mago ha querido recalcar una especialmente importante para él, "la de Pokémon", sobre la cual ha destacado que a día de hoy continúa siendo el minuto de oro de la historia de El Hormiguero con casi 6 millones de espectadores.

Sin dar demasiadas explicaciones sobre el verdadero motivo por el que deja el programa de Pablo Motos, aunque desde el pasado año se encuentra inmerso en su espectáculo Descabellado, el colaborador no ha dudado en lanzar un sentido agradecimiento a todo el equipo por su labor y, por supuesto, a la audiencia: "Gracias por el cariño que me habéis demostrado y cada vez que salgo por ahí o que venís a los teatros a verme. Espero alguna vez haberos sorprendido, emocionado o, al menos, que hayáis pasado un rato divertido con alguna de mis propuestas", concluía Jandro. Una despedida que se une a otras que también fueron de lo más sentidas para los fieles de El Hormiguero, como la de El Hombre de Negro, quien aseguró no poder soportar más la presión del personaje.

