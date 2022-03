Siguiendo los pasos de Tom Cruise, Pilar Rubio supera el reto que le ha quitado el sueño

Cada semana Pilar Rubio debe enfrentarse a un nuevo reto en El hormiguero. Estar el máximo tiempo posible aguantando la respiración bajo el agua, tirar con una ballesta intentando partir un metal en dos, colgar seis cervezas de un cable de una excavadora... algunas pruebas de lo más estrafalarias que le han traído a la colaboradora por el camino de la amargura en algunas ocasiones. No obstante, este jueves 3 de diciembre la mujer de Sergio Ramos se enfrentaba a una de las que le ha resultado más difíciles en la historia del programa de Pablo Motos, tanto que no dudaba en compartir con todos sus seguidores la angustia que ha pasado preparando la de esta noche: "Sí, el día de la foto estaba muy feliz pero hoy, hoy no puedo decir lo mismo. Tengo el estómago encogido, los nervios han asediado mi fortaleza interior y me están reduciendo... Me siento rara... No sé, llevo días sin dormir bien, con pesadillas...", confesaba.

"El reto de esta noche en El hormiguero supone algo indomable para una mente tan metódica como la mía y esa incertidumbre me está consumiendo. No se si seré capaz de hacerlo bien, pero os juro que pondré todo mi empeño. Espero ganar mi propia guerra esta noche", relataba en su perfil. Horas después aparecía en plató junto una mesa de bar, botellas, mezcladoras, varias cocteleras y un barman profesional que confesaba que se había tenido que reconstruir una pieza dental tras un apartoso accidente preparando cócteles. Al ritmo de Hippy Hippy Shake de los Georgia Satellites, la colaboradora pedía música a Baldi, el DJ del programa, para comenzar el reto que tanto le había quitado el sueño durante la semana y que en los ensayos no le había salido tan bien como ella quisiera.

Convertirse en Flair Bartender no es nada fácil, pero se notaba que Pilar lo daba todo para conseguir superar la prueba. Working Flair, Flair de exhibición, todo tipo de movimientos y acrobacias muy complicadas que la colaboradora lograba resolver sin mayor problema. Una vez terminaba su preparado, revelaba que el cóctel no había acabado todavía: "Un momento, silencio todo el mundo. El ingrediente mágico final lo tiene que poner Rafa Nadal. Tú vas a hacer que sea muy especial. Acércate un poquito y dame tu mano", pedía la colaboradora al invitado de la noche. Rubio ponía una coctelera en su mano y comenzaba a echar una bebida en ella logrando sostenerla en el aire sin ningún tipo de soporte mientras el tenista dejaba de sujetarla. "Aquí está el poquito que le faltaba", terminaba feliz.

