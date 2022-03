La meteoróloga de Antena 3 Himar González sorprende con una foto desde el hospital

El de Himar González es uno de los rostros habituales en la televisión, concretamente en el espacio meteorológico de los informativos del fin de semana de Antena 3 presentados por el icónico tándem formado por Matías Prats y Mónica Carrillo. Física de profesión y gran aficionada al deporte, la canaria atesora más de 30.000 seguidores, a quienes ha querido dar una explicación sobre el motivo por el que probablemente permanezca ausente de la pequeña pantalla durante algún tiempo. La razón no es otra que un ingreso hospitalario por un problema de salud. Y, en los tiempos que corren, Himar ha querido aclarar que no se trata de coronavirus. Eso sí, lo ha hecho mediante una fotografía que no ha dejado indiferentes a sus fans.

- Física, aficionada al deporte, actriz..., todo sobre Himar González, la meteoróloga de Antena 3

VER GALERÍA

A través de un selfie en el que posa recostada en la cama de un hospital, en pijama y con una media sonrisa, Himar González ha dejado entrever el duro momento que está atravesando, como delata un rostro de aspecto cansado. Una imagen en la que se llega a apreciar una vía en su brazo y con la que la presentadora de Tu tiempo ha querido desvelar qué le ocurre: "Estaré ingresada un tiempo en el hospital con patología (#noCovid19) que se ha complicado un poco, pero que hemos pillado a tiempo.” Así, aunque la meteoróloga no ha concretado cuál es la dolencia que padece, sí que ha zanjado cualquier rumor posible ante su ausencia en televisión y la probabilidad de que hubiera contraído el coronavirus, lo cual conllevaría una posible cuarentena del equipo de informativos de la cadena.

- Matías Prats recuerda el difícil momento en que pensó que su carrera había terminado

VER GALERÍA

La meteoróloga, que se encuentra ingresada en el Hospital Quirón de Madrid, también ha querido dedicar unas palabras al personal sanitario del centro, que "le están cuidando de maravilla". Llena de positividad y con la energía que le caracteriza, Himar González trataba de no hacer saltar las alarmas por su estado salud, asegurando que en breve estará totalmente recuperada y lista para volver a la televisión: "No me cabe duda de que nos veremos pronto, ¡¡con más fuerza!! Sé Feliz. Vive. Buenos días mundo. Gracias por vuestra compañía, siempre", concluía su mensaje, sacándole el lado bueno a su actual situación. Un texto que ha despertado el interés de sus seguidores, que no dudaban en mandar todo su ánimo a la canaria deseándole que esa enfermedad que, según ella misma dice "se ha complicado un poco" sea lo menos grave posible.

- Matías Prats interrumpe el telediario para dar la bienvenida a Mónica Carrillo tras ser operada de cáncer

- Emma García reaparece después de su positivo en coronavirus

- Sandra Barneda manda un mensaje de ánimo a Emma García tras su positivo en coronavirus

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.