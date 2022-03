Emma García reaparece después de su positivo en coronavirus

El pasado 20 de noviembre, Emma García revelaba que ese fin de semana no estaría en el plató de Viva la vida ni tampoco trabajando vía telemática puesto que había dado positivo en coronavirus. "¡Hola amig@s! Tengo que comunicaros que este fin de semana no podré estar con vosotr@s. Tengo Covid", relataba. En su mensaje compartido con sus seguidores, la presentadora vasca contaba que era asintomática y que hasta que superara esta dolencia contaba con la mejor medicina: todo el cariño que está recibiendo. Ahora, casi dos semanas después, la que fue también conductora de Mujeres, Hombres y Viceversa, reaparecía en su perfil para mandar un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores: "¡¡¡Queridos amig@s!!! Gracias, gracias y gracias por vuestro inmenso cariño. No sé cómo expresaros mi gratitud. Estoy abrumada y emocionada", comenzaba.

"Ojalá estas palabras os lleguen de la misma manera que vuestros mensajes, públicos y privados, me han llegado a mi. Estoy feliz de reencontrarme con vosotros. Cambio cojín por programa con fuerza, con ánimo y con mucho humor", añadía entre varios emoticonos de corazones dejando entender que este fin de semana volverá a ponerse al frente de su programa en Telecinco. La presentadora se mantenía optimista tras conocer su contagio y aseguraba que todo saldría bien. Además escribía unas palabras para concienciar a la población de la importancia que tiene estar todos a una y seguir al pie de la letra las recomendaciones sanitarias para así poder decir adiós a la pandemia. "Ser prudente para ser libre. Este virus lo paramos unidos", relataba.

Durante su ausencia en Viva la vida para su completa recuperación, Emma era sustituida por Sandra Barneda. La finalista del Premio Planeta se amoldaba perfectamente al formato y mandaba un mensaje a su compañera: "Primero de todo. Besos a Emma García, que te recuperes pronto y, lo más importante, ya lo sabes querida, es la salud. El resto… tus colaboradores y tu programa te esperan en cuanto te pongas bien", decía al comenzar su sustitución. Tanto las presentadoras como sus compañeros de Mediaset se someten periódicamente a pruebas PCR para garantizar la seguridad de todos los trabajadores. De hecho, ella no es la única del equipo de su programa que da positivo en coronavirus. Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, cumplía cuarentena en octubre y el pasado mayo era Carmen Borrego quien vivía la pandemia en primera persona. Por suerte para todos, todas ellas lograban superar el virus sin mayores problemas y se encuentran totalmente recuperadas. ¡Qué alegría!

