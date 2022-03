Sandra Barneda manda un mensaje de ánimo a Emma García tras su positivo en coronavirus

Después de que la propia Emma García confirmase la noticia de que había dado positivo en coronavirus, ha sido Sandra Barneda la encargada de sustituirla al frente de su programa, Viva la vida. Por suerte, la presentadora ha explicado que se encuentra bien y ha confirmado que no tiene ningún tipo de síntoma de la enfermedad. Eso si, la autora de Las hijas del agua o Hablarán de nosotras no ha querido olvidarse de su compañera y le ha mandado unas cálidas palabras de ánimo en estos duros momentos que está atravesando. Un mensaje por el cual, se ha ganado los aplausos tanto del público, como de los colaboradores y que se une a las muchas palabras amables que le están llegando a la periodista vasca.

Cogiendo rápidamente las riendas del magazine, Sandra Barneda aterrizaba este pasado fin de semana en el plató de Viva la vida. Nada más llegar al sillón central y antes de presentar a los colaboradores e invitados presentes, la finalista del Premio Planeta no quiso perder la oportunidad de dedicar unas emotivas palabras a Emma García. Con gesto serio y tranquilizador dijo mirando fijamente a cámara: "Besos a Emma García, que te recuperes pronto y lo más importante, ya lo sabes querida, es la salud. El resto… Tus colaboradores y tu programa te espera en cuanto te pongas bien".

Sin embargo, este no fue el único detalle que la presentadora tuvo a lo largo de la tarde. Sandra Barneda le regaló un ejemplar de su premiado libro, Un océano para llegara a ti, a Irene Rosales con el fin de que pudiera evadirse un poco de la tormenta mediática que está suponiendo el enfrentamiento entre los Pantoja, en el que ella, de manera indirecta, se está viendo envuelta. "Este libro va para Irene Rosales. Creo que estáis viviendo una situación delicada y habrá consecuencias más que económicas, familiares. No me creo que madre e hijo con lo que se han adorado no estén sufriendo los dos y tú que estás en medio que te liberes un poco con la novela", dijo Sandra Barneda dejando boquiabiertos a los allí presentes.

Emma García y Sandra Barneda

Aunque Sandra Barneda ha conseguido el aplauso del público este fin de semana, Mediaset ha confirmado que su papel como presentadora de Viva la vida es algo temporal, debido únicamente al positivo en Covid-19 de Emma García. La presentadora vasca llegó al programa de Telecinco en 2018 para sustituir a Toñi Moreno, que pasaba a conducir Hombres y Mujeres y Viceversa, un intercambio de papeles que generó gran polémica. De lo que no cabe duda es de que Sandra Barneda cada vez es más frecuente entre los rostros de la cadena, donde actualmente se encuentra al frente de La casa fuerte, además de haber conducido con éxito total la segunda edición de La isla de las tentaciones.

