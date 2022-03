¿Se han dado una nueva oportunidad Maluma y Natalia Barulich?

Hace poco más de un mes Maluma y Natalia Barulich anunciaban su ruptura después de dos años juntos. "Quiero mucho a Juan Luis pero en este momento necesitamos tomarnos un tiempo para nosotros mismos y nuestras carreras para crecer como artistas y como personas", aseguraba la modelo en un comunicado a Page Six. Sin embargo, las últimas fotos de la pareja paseando por Los Ángeles mientras compaten una distendida y amigable conversación han dado esperanzas a aquellos fans que les gustaría ver una reconciliación entre la pareja.

VER GALERÍA

Si bien las imágenes muestran la buena relación entre el cantante y su ex, en ningún momento hay gestos de cariño como abrazos o besos. A raíz de la separación, la modelo dijo que entre ellos seguía existiendo contacto y prueba de ello son estas fotos que demuestran que son amigos y su relación es buena. Mucho se especuló sobre si Natalia Barulich le fue o no infiel a Maluma con el futbolista brasileño Neymar, con quien se tomó una foto en París, pero ella acaba de zanjar los rumores diciendo que el futbolista es “solo un amigo”.

Maluma y Barulich posaban muy románticos en sus publicaciones y era habitual que compartieran las imágenes de los viajes y los planes que organizaban juntos con sus seguidores. El cantante borró todas las imágenes de su pasada relación, algo que no hizo la que fuera su pareja. A pesar de que se desconocen los motivos que les llevo a separarse, ambos tienen una buena relación. De hecho, ella y Maluma siguen teniendo un vínculo que les une: su perrita Julieta, la mascota que le regaló el Pretty Boy a los pocos meses de comenzar su noviazgo.

VER GALERÍA

"No hay ninguna vibra negativa entre nosotros. Pero ahora debo enfocarme en mí y en mi trabajo", dijo Barulich que está centrada en su carrera profesional y además de la moda prueba suerte con la música y el diseño. El próximo mes de enero lanzará Selva, su primer tema de reguetón, y pronto lanzará su primera colección de bikinis que presentará en colaboración con la cubana Luli Fama. "Ella es de Cuba y yo también por mi mamá", dijo. Así que seguro que las raíces de ambas estarán muy presentes en esta nueva línea de ropa de baño.

Entretanto Maluma ha sido visto en varias ocasiones con la modelo Winnie Harlow, de 25 años, en la discoteca Up & Down de Nueva York tras el concierto que dio el intérprete de Cuatro babys en el conocido estadio newyorkino Madison Square Garden.

