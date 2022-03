De su amistad con Julio Iglesias a la paella que preparó a Spielberg, Ana Obregón rescata las fotos más divertidas

Las navidades están a la vuelta de la esquina y queda muy poco para despedir el año, una fecha en la que, inevitablemente, toca hacer balance de lo vivido a lo largo de los últimos meses. Pero Ana Obregón no se ha centrado solo en lo que le ha pasado en 2019 sino que ha hecho un recorrido por diferentes etapas y ha compartido algunas de las imágenes más divertidas de su álbum personal. "Viernes de flashback", ha dicho la artista recordando cómo fueron sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, su primer desfile de moda vestida de novia, la primera foto que se hizo en América, los reportajes que protagonizó en Italia.... Además, ha ilustrado una de las anécdotas más divertidas: cuando le hizo una paella a Steven Spielberg.

VER GALERÍA

Su estancia en Estados Unidos estuvo llena de proyectos laborales, pero también tuvo tiempo de hacer infinidad de amistades con las que vivió momentos inolvidables. Uno de los más sonados es el día que visitó la casa de Malibú del popular director, al que conoció en el rodaje de Bolero junto a Bo Derek, con la que también muestra una imagen. En el jardín del domicilio, alumbrada únicamente por una linterna puesto que se fue la luz, Ana se puso entre fogones y deleitó al cineasta con una paella. “Mi madre me dijo cómo hacerla y se me olvidaron las notas. La paella era lo más repugnante, no me salió ni amarillo el arroz, pero Spielberg estuvo educadísimo ” comentaba risueña hace un tiempo.

VER GALERÍA

Durante aquella etapa, en la que consiguió abrirse un importante hueco en el mundo de la interpretación a pesar de haber llegado a Hollywood sin saber inglés, Ana también vivió momentos inolvidables al lado de Julio Iglesias, con el que tiene una foto bailando que ahora ha compartido con sus seguidores. Obregón se instaló en casa del cantante de La vida sigue igual, De niña a mujer o Soy un truhán, soy un señor, entre otras. De hecho, le decía a Pablo Motos durante una de sus visitas a El Hormiguero que solía visitar la habitación de Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias para contarles "historias de miedo en la cama con toda la buena fe del mundo”.

VER GALERÍA

El día que la policía de Los Ángeles detuvo a Ana Obregón

Aless Lequio afronta con una sonrisa otro día más de tratamiento

La 'regañina' pública de Ana Obregón a su hijo Aless

El camino de Ana Obregón ha tenido rosas pero también muchas espinas que, sin embargo, no han cambiado ese carácter vitalista y arrollador que la define. Como muestra de ello, el optimismo con el que ha afrontado el hecho de que su hijo, Aless Lequio, haya sufrido un contratiempo en su lucha contra el cáncer. "Mi hijo se encuentra bien, es una enfermedad larga y ha habido una piedrecita en el camino que afrontamos como siempre, con mucho optimismo. Ya es la última piedrecita, ya solo queda esta", comentaba Ana, quien está segura de que la evolución del joven, nacido hace 27 años de su relación con Alessandro Lequio, no solo va a ser positiva sino también rápida. "Seguro que se mejora pronto, a mí no me cabe ni la menor duda", explicaba, añadiendo que "la sonrisa siempre va por delante de todo".

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.