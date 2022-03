¡Tic-tac, tic-tac! El reencuentro más esperado de la familia Preysler se producirá este puente

La cuenta atrás ha comenzado, quedan solo unas horas para que Enrique Iglesias se reencuentre con el público en el único concierto que tiene fijado este año en nuestro país. El 7 de diciembre, en el Wizink Center de la capital, pondrá a bailar a sus seguidores gracias a All the hits live, donde repasa los grandes éxitos que han marcado sus más de veinte años de carrera. Una actuación muy significativa para él puesto que, además de tener lugar en la ciudad que lo vio nacer y de que en el escenario sentirá el calor de sus fans españoles después de dos años, es la oportunidad perfecta para volver a reunirse con su familia. De hecho, su madre, Isabel Preysler, ya confirmaba hace unas semanas que no faltará a la cita. "Hombre, por supuesto que estaré allí disfrutando de su música", aseguraba

Enrique no solo recibirá el apoyo de su madre sino también de sus hermanas. Ha sido Tamara Falcó la que ha confirmado que el sábado disfrutarán juntos con canciones como Bailando, El perdón, Súbeme la radio, Héroe o El baño, entre otras. La diseñadora ha explicado que está deseando compartir con él la felicidad que siente al convertirse en ganadora del concurso MasterChef Celebrity. "Después de esta semana alucinante, dónde he sentido tanto cariño tan de cerca, estoy deseando contárselo todo a mi hermano", ha comenzado a decir. "Este puente viene a cantar a Madrid y pasaremos tiempo de calidad en familia con Ana Boyer, Fernando Verdasco, Mikey -así llama cariñosamente a su sobrino-, mami y los primos...", ha dicho.

Para Ana y Fernando este concierto será muy especial por varios motivos. El matrimonio y su hijo, que recientemente cumplía ocho meses, regresan a casa tras varios meses viajando alrededor del mundo por los compromisos profesionales del tenista. Y lo hacen en una fecha muy importante para ellos puesto que el 7 de diciembre es su segundo aniversario de boda. Un enlace privado -cuyas imágenes mostró ¡HOLA! en exclusiva en un excepcional reportaje- en el que se dieron el "sí, quiero" en la isla de Mustique rodeados de sus familiares y amigos íntimos. Además, que celebren sus dos años de casados escuchando a Enrique Iglesias es muy curioso puesto que fue en 2012, en un concierto del artista, cuando se conocieron.

En la web oficial del hijo pequeño de Julio Iglesias e Isabel Preysler indican que, tras su concierto en Madrid, no volverá a subirse a un escenario hasta finales del próximo mes de febrero, cuando tiene una actuación ya cerrada en Arabia Saudí. Es por eso que durante estas semanas de parón en su gira podría aprovechar para alargar su visita a España y, de este modo, disfrutar al lado de su familia o incluso pasar las navidades con ellos. Isabel Preysler tiene previsto celebrar en su casa de Madrid parte de estas fiestas en las que, a buen seguro, Tamara les sorprenderá con su buen hacer entre fogones.

El inminente concierto de Enrique Iglesias en España no solo lo esperan con emoción sus seguidores y su familia materna sino también la paterna. En los últimos días, las mellizas Cristina y Victoria Iglesias, nacidas del matrimonio entre Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, han compartido un vídeo que supone un avance de esta actuación. Eso sí, por el momento, ninguna de ellas ha confirmado si podrán estar presentes en el Wizink Center o, por el contrario, apoyarán a su hermano desde la distancia.

