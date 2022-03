Tamara Falcó: 'Estoy muy agradecida de que la infanta Elena viniera a celebrar mi triunfo en MasterChef'

Loading the player...

'Cuando le echas ganas a algo yo creo que tienes más posibilidades de que salga bien'. Así lo contaba Tamara Falcó en su vídeo de presentación de MasterChef Celebrity. Visto lo visto, podemos decir que, a ganas y perseverancia… ¡no le ha ganado nadie! Si no, es imposible explicarse cómo la joven diseñadora pasó de no saber apenas freír un huevo a proclamarse, solo tres meses después, vencedora de la cuarta edición del ‘talent’ gastronómico más famoso y duro de la televisión.

Al principio muy pocos apostaban por sus posibilidades. Sin embargo, con el paso de las semanas, Tamara fue convirtiéndose en toda una revelación, incluso para sus amigos y familiares más cercanos: la propia Isabel Preysler (que no dudó en acudir a la final, en compañía de Mario Vargas Llosa) mostraba su sorpresa ante las grandes habilidades culinarias adquiridas por su hija en las últimas semanas. Precisamente fue la familia el hilo conductor del menú con el que Tamara ganó la gran final. Sus platos fueron alabados de manera unánime tanto por el chef invitado (el gran maestro Joan Roca), como por los tres miembros del jurado. 'Pensé que eras una niña pija que no iba a dar un palo al agua, pero para mí has sido toda una relevación', le confesaba Jordi Cruz, con quien la concursante ha mantenido una química muy especial durante todo el programa… ¡beso final incluido!

¿Qué impulsó a Tamara a besar por sorpresa a su juez favorito?, ¿qué sintió al escuchar a Pepe Rodríguez pronunciar su nombre como ganadora?, ¿cómo fue la gran fiesta de celebración a la que acudieron algunos de sus compañeros de concurso y personalidades como la infanta Elena o Eugenia Martínez de Irujo?... La propia Tamara nos lo cuenta todo en esta entrevista. ¡Solo tienes que darle al ‘play’!

