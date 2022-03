Tamara Falcó celebra su victoria con un beso de película a Jordi Cruz

La cuarta edición de MasterChef Celebrity ha llegado a su fin. Después de semanas de emoción, tensión y aprendizaje en las cocinas, Tamara Falcó se ha consagrado finalmente como la flamante ganadora del talent de La 1. La diseñadora se ha enfrentado a Félix Gómez en el gran duelo final, donde elaboró un menú cargado de sentimiento compuesto por una ensalada variada, un pichón con trufa y maíz y un postre titulado 'Lo dulce está dentro' con el que, además de conquistar a los tres jueces del programa, -Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez-, la hija de Isabel Preysler recibió la enhorabuena por parte del prestigioso chef Joan Roca. Como era de esperar, Tamara recibió eufórica la noticia y celebró por todo lo alto la victoria dando un esperadísimo beso al titular del restaurante ABaC de Barcelona.

"La verdad es que es la primera vez que la que besa primero a un chico soy yo. Así que otro check de MasterChef", confesaba la diseñadora después de haber recibido el maletín con 75.000 euros -que donó a Mensajeros de la Paz. "No me puedo creer que sea la ganadora de MasterChef. Soy tan feliz ahora mismo y solo quiero seguir cocinando todo el tiempo. No sabéis lo agradecida que estoy al programa", concluía la hija de Carlos Falcó, que ha sido la auténtica revelación de la edición.

Desde que diera comienzo la competición, el 'tonteo' protagonizado por Tamara Falcó y Jordi Cruz ha enloquecido a la audiencia del programa. Con el paso de las semanas, la química entre ambos se ha hecho más que evidente. Tanto es así que, mientras que el catalán aseguraba en una de las pruebas de exteriores que tenían una cena romántica pendiente, la diseñadora no ocultaba su opinión acerca del cocinero: "Jordi está guapísimo con chaquetilla. Lo admiro mucho, porque es un gran chef y estoy aprendiendo muchísimo de él. Que es un tío atractivo es objetivo".

Otro de los momentos más esperados de la gran final era la presentación oficial entre Jordi Cruz e Isabel Preysler, que acudió a la velada acompañada por Mario Vargas Llosa y Xandra Falcó. Tras un breve e intenso encuentro con Jordi en la galería, Isabel parecía rendirse también ante los encantos del miembro del jurado más exigente de MasterChef. “Es trabajador, buena persona y gracioso. ¡Y encima es chef!”, señalaba Isabel Preysler, mientras Boris Izaguirre le recordaba que el cocinero "es todo un partidazo" y que, además, "tiene una actitud con ella muy especial". Viéndoles en directo, hasta la madre de Tamara acabó cuestionándose si entre Jordi Cruz y su hija había algo más especial.

Tamara Falcó se pronuncia sobre su química con Jordi Cruz

