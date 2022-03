Enrique Iglesias habla como nunca antes de la relación con su padre

Enrique Iglesias tiene claro que nadie le ha regalado nada. Ser el hijo de Julio Iglesias ha tenido sus ventajas, pero la suya es la historia de "un chaval soñador y valiente" que quería hacerse un hueco en el mundo de la música. Y no hay duda de que lo ha conseguido con creces. "¿Que he tenido oportunidades que quizá no hayan tenido otros artistas? Por supuesto", explica el cantante, que no está de acuerdo con los que opinan que todo lo que ha logrado ha sido gracias a su padre: "Es imposible triunfar en este negocio si no tienes canciones que conectan con el público". Por eso, cuenta a sus espaldas con más de 24 años de carrera en los que se ha convertido en uno de los grandes representantes de la música latina, publicando diez discos de estudio y cosechando éxitos con canciones como Bailando, Súbeme la radio o El Perdón, además de contar con una legión de fans incondicionales que le acompañan alrededor del mundo. Entre los numerosos premios que ha recibido, ha estado 17 veces nominado a los Latin American Music Awards, llevándose a casa 13 galardones que le acreditan como el único artista de nuestro país que ha triunfado en estos premios.

Más sincero que nunca, Enrique ha mostrado su lado más personal en la revista ICON, hablando no solo de lo difíciles que fueron sus comienzos como cantante sino también de la relación con su familia y de cómo ha cambiado su percepción de la vida desde que es padre. "A los 18 años me separé de mi familia por completo. Y fue difícil. Me fui y durante diez años no tuve absolutamente ningún contacto con mi padre", confiesa el intérprete. "Sufrí mucho. Pero lo que sentía por mi música me daba fuerza. Y, sobre todo, perseguía el objetivo hacerlo a mi manera", dice el artista haciendo referencia a que, desde el principio, tuvo muy claro que quería labrarse su propia carrera e ir paso a paso, sin que nadie le dijera lo que tenía que hacer.

El cantante ha contado que hace unos días tuvo una revelación y sintió la necesidad de hablar con su padre. "Tuvimos una conversación muy bonita. Estaba bien de ánimo (...) Me reconfortó mucho", confiesa Enrique después de que durante años se haya hablado de un distanciamiento entre ellos. El cantante, que este sábado 7 de diciembre ofrecerá el único concierto en España para presentar su disco Greatest Hits en el WiZink de Madrid, también ha hecho referencia a lo mucho que ha cambiado su vida desde que es padre, asegurando que los mellizos Nicholas y Lucy son su principal motivo de alegría.

Precisamente sobre ellos habló el propio Julio Iglesias en la entrevista que concedió a Televisa Espectáculos la pasada primavera. "La leyenda dice que no los he conocido: conozco de memoria a mis nietos", respondió de manera rotunda dando por zanjados todos los rumores. "Yo me veo reflejado mucho en Enrique y Enrique es el papá de sus hijos, que son mis nietos. En mi nieta veo muchísimo Iglesias, en el chaval veo más de la parte rusa. Todo se transmite, la genética es mágica", añadió refiriéndose a los niños del cantante y la ex tenista Anna Kournikova.

Juntos han formado la familia con la que tanto soñaron y no hay duda de que su nacimiento ha cambiado su vida por completo. De hecho, ellos siempre han llevado su relación de una manera muy discreta y totalmente alejada de los focos, sin embargo, desde que son padres es habitual que utilicen sus redes sociales para mostrar fotos muy bonitas de sus hijos, con los que comparten muchas risas y momentos entrañables. Los mellizos están a punto de cumplir dos años (nacieron en diciembre de 2017) y están cada día más simpáticos, tal y como se puede ver en las imágenes que suelen publicar. "Creo que tiene mis genes" o "Todavía no me lo puedo creer... Eres mío", son algunos de los bonitos mensajes que suele dedicar Enrique a sus bebés con vídeos con los que consigue que sus fans 'mueran' de amor.

La 'electricidad' de Enrique Iglesias con sus hijos

