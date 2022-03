Dafne Fernández celebra su aniversario con Mario Chavarría: 'Por otros mil años más' La intérprete no ha pasado por alto el día en el que comenzó su relación con el fotógrafo, con quien se casó el 2 de septiembre de 2017 en Ávila

Dafne Fernández y Mario Chavarría no pueden estar más enamorados. La pareja acaba de celebrar su aniversario y la actriz no ha dudado en compartir su felicidad con todos sus seguidores. "Por otros 1000 años más ❤️❤️❤️❤️", ha escrito junto a esta foto en la que aparece besando a su marido, quien ha respondido a esta romántica declaración con un sinfín de corazones. Han sido muchos los que se han alegrado por ellos. "Felicidades, pareja bonita 💙", ha publicado Sara Sálamo. "Bellos", ha escrito Andrea Duro. "Y maaaaaasssss ❤️", ha añadido Pablo Rivero.

VER GALERÍA

La intérprete no ha pasado por alto el día en el que comenzó su relación con el fotógrafo, con quien se casó el 2 de septiembre de 2017 en Ávila. Un año después, el 30 de agosto de 2018, la pareja daba la bienvenida al pequeño Jon, un niño muy deseado que ha llenado de alegría su hogar. "Lo más alucinante de todo es que no sabía que se podía amar tanto. Cuando nació mi hijo, yo decía: 'Qué bonito, cuánto le quiero'. Pero, a medida que pasa el tiempo, le vas queriendo más, más y más. Tengo la sensación de que me va a explotar el corazón. Él es un niño increíble, maravilloso… Es buenísimo y superdivertido", contó Dafne en una entrevista concedida a HOLA.com. "Cuando nació, era Mario completamente. Luego era yo. Tiene los labios como yo y los ojos rasgadillos… Ahora es una mezcla, aunque veo muchas cosas de Mario", reveló al hablar del parecido físico de su hijo.

VER GALERÍA

La actriz, que saltó a la fama por su papel en Un paso adelante, ha formado una preciosa familia con Mario. "Aunque parezca increíble, supe que quería compartir el resto de mi vida con Mario en el momento en el que nos conocimos. Nunca había pensado en casarme hasta que él apareció en mi vida", aseguró en la revista ¡HOLA!.

Dafne se ha convertido en una de las jóvenes actrices más queridas y esperadas en la pantalla, en una de las más copiadas en estilo en presentaciones y alfombras rojas… pero, sobre todo, en una chica feliz, que espera disfrutar de unas Navidades mágicas.

