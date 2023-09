El acto con el que la Familia Real sueca calienta motores para el Jubileo del Rey y que viene marcado por una coincidencia estilística

La Familia Real sueca ya calienta motores para la gran celebración por el Jubileo de Oro del rey Carlos Gustavo, que arrancará este miércoles y cuyo acto más vistoso será una cena el viernes en el Castillo Real con miembros de la realeza nórdica. De momento, los Reyes, los príncipes Victoria, Daniel, Carlos Felipe y Sofia han acudido a un servicio religioso con motivo de la apertura de la Asamblea Nacional, que se ha producido después.

La ceremonia religiosa ha tenido lugar en la Catedral de San Nicolás de Estocolmo, la más antigua de la ciudad y que se encuentra en el Gamla Stan, el barrio viej de la capital sueca. La comitiva real fue encabeza por los Reyes, que a su llegada fueron recibidos por el oficiante. La reina Silvia lució un traje de chaqueta en color blanco siendo su hija la princesa Victoria y su nuera la princesa Sofia las que acapararon toda la atención por la elección de sus estilismos.

Se de la coincidencia de que ambas princesas han optado por una fórmula estilística casi idéntica compuesta por falda midi negra, chaqueta en blanco de tweed y complementos en tonos oscuros. Las sutiles diferencias han sido que mientras la heredera optaba por una falda plisada, su cuñada elegía un tejido liso y su prenda superior tenía unos ribetes negros.

La elección de su ropa tan parecida no es pura casualidad ya que el código de vestimenta de este acto marca que las damas de la realeza deben llevar como únicos colores el blanco y el negro. No ha sido la única vez en que la princesa Sofia ha aparecido con un look similar a una de sus cuñadas. En una ocasión, la chaqueta de Sofia de Suecia y de la princesa Magdalena era casi dos calcos.

