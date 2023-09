El nuevo retrato de la Familia Real sueca (con un curioso detalle) que anuncia una gran celebración

Quedan pocos días para que la Corte sueca celebre por todo lo alto el medio siglo del rey Carlos Gustavo en el trono. Para enmarcar estas celebraciones, la Casa Real ha compartido una serie de retratos históricos en los que se ve al soberano rodeado de toda su familia incluídos sus tres hijos, sus consortes y todos sus nietos.

Las imágenes, de lo más solemnes, muestran en el centro al Rey y a su esposa la reina Silvia que aparecen sentados en un sofá de época de uno de los salones del Palacio Real y que también nos han servido para ver lo grandes que se están haciendo las nuevas generaciones de los Bernadotte.

Junto a los Reyes aparecen sentados algunos de sus nietos como los príncipes Gabriel(6) y Alexander(7) , hijos de Carlos Felipe y Sofia de Suecia, y los príncipes Leonore (9) , Adrienne (5) y Nicolás (8), los tres hijos de la princesa Magdalena y Chris O’Neill. De pie, están los príncipes Estelle (11) y Oscar(7) y junto a ellos los tres hijos del monarca con sus padres. El príncipe Carlos Felipe sostiene en sus brazos al pequeño Julian, que tiene tan solo dos años. Si hacemos zoom en el benjamin de la familia, descubrimos un curioso detalle. El traje azul claro que luce es el mismo que llevaba su padre, Carlos Felipe de Suecia, en un retrato de 1983, cuando contaba con cuatro años.

La segunda de las imágenes muestra al Rey con sus dos ‘herederas’ la princesa Victoria y su nieta Estelle, quien en una era futura está llamada a convertirse en jefa de Estado de los suecos. Al igual que han hecho otras Casas Reales, la monarquía sueca también ha querido enmarcar su presente y su futuro con un retrato de las tres generaciones en el que la princesa Victoria lleva un vestido en color nude de manga francesa y un moño lateral, uno de sus peinados preferidos y con los que está de lo más favorecida. Su hija mayor estrena un look preadolescente y chic con un vestido en tono rosa de lo más parisino.

Llama la atención que el monarca haya querido fotografiarse con todos sus hijos y nietos a pesar de que algunos de ellos ya no están dentro de la Casa Real y no realizarán tareas oficiales representado el jefe del Estado. En octubre de 2019, el Rey decidió que los hijos del príncipe Carlos Felipe y la princesa Sofia, así como los de la princesa Magdalena y Chris O’Neill ya no serían altezas reales ni asumirían deberes institucionales.

Las celebraciones por el cincuenta aniversario en el trono tendrán su punto álgido la semana que viene, el 15 y 16 de septiembre, cuando se organicen unos grandes eventos a los que acudirán todos los miembros de la realeza nórdica como la reina Margarita de Dinamarca, acompañada por los príncipes Federico y Mary; los reyes Harald y Sonia de Noruega, así como los príncipes Haakon y Mette-Marit además de la reina Ana María de Grecia, nacida princesa danesa.