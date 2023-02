Carlos Gustavo de Suecia reaparece con su hija tras sus polémicas declaraciones sobre la abolición de la ley sálica

¡Derrochando buena sintonía! Así ha sido la primera aparición pública del rey Carlos Gustavo de Suecia y su hija Victoria tras las polémicas palabras del soberano criticando la abolición de la ley sálica. El monarca y su primogénita han compartido un momento de desconexión esquiando en la montaña, ambos son grandes aficionados a este deporte, tras asistir a la conferencia de Estado y Defensa que cada año se celebra en la ciudad de Sälem. A este acto oficial también ha acudido la reina Silvia que no se ha unido a este divertido plan en la nieve.

Cabe recordar que el Rey confesaba que le parecía que se había cometido un "error y una injusticia" con su hijo Carlos Felipe cuando en 1979 se derogó la ley sálica. "Tener leyes que funcionan de manera retroactiva no es muy inteligente, es algo que sigo pensando. Mi hijo ya había nacido, y, de repente, hay un cambio que lo dejó sin nada", expresaba durante el adelanto del documental que se emitió este 8 de enero en la televisión pública con motivo de su cincuenta aniversario en el trono. De la misma manera, apuntaba que hubiese preferido que esta modificación legal se hubiese producido en la siguiente generación de una manera más armoniosa.

Estas declaraciones causaron un gran revuelo en la sociedad sueca, ya que muchos las interpretaron como una falta de confianza en el futuro reinado de Victoria. Motivo por el que el Rey tuvo que emitir un comunicado aclaratorio en el que matizaba su comentario. "Me ha dolido mucho cuando he visto que se insinúa que no apoyo a mi hija, la princesa Victoria, como heredera al trono. Que ella es la heredera para mí es una obviedad, ella es mi sucesora. Es un activo extraordinario para mí, mi familia y nuestro país". Unas palabras que han quedado corroboradas con estas simpáticas imágenes que demuestran que la relación entre el Rey y la princesa heredera es excelente.

Más allá de esta polémica este documental de la SVT busca rendir homenaje a Carlos Gustavo XVI, el rey que más tiempo ha regido en Suecia. A través de entrevistas se podrán conocer más detalles de la vida personal del longevo soberano, desde su infancia hasta el comienzo de su historia de amor con su esposa, a la que conoció en 1972 en los Juegos Olímpicos de Munich donde ella trabajaba como azafata.

Este 2023, la pareja real tiene por delante una agenda ajetreada. Entre sus citas oficiales del Jubileo de Oro destaca un tour por todos los rincones de la nación, para así estar más cerca de sus ciudadanos. Unos festejos que culminarán durante los días 15 y 16 de septiembre, fecha exacta de su coronación y ascenso al trono, puesto que está previsto que se organice un gran evento al que asistirán miembros del resto de las casas reales europeas.

