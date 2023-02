Una espectacular cena de gala da comienzo a las celebraciones por el Jubileo de Carlos Gustavo de Suecia

Las celebraciones para rendir homenaje al rey Carlos Gustavo de Suecia por su cincuenta aniversario en el trono ya han comenzado. Este viernes 20 de enero, ha tenido lugar en el Palacio Real el primer acto oficial de este Jubileo de Oro, una cena de gala en la que el soberano ha estado acompañado de su mujer, la reina Silvia, sus hijos, la princesa Victoria, futura heredera, y el príncipe Carlos Felipe, así como las respectivas parejas de estos, el príncipe Daniel y la princesa Sofía. De la misma manera, a esta cita han acudido los representantes de todos los condados del país y sus gobernadores. La gran ausente a la velada ha sido la princesa Magdalena, que, desde que el monarca decidiese en otoño de 2019 retirar el tratamiento de alteza real a ella y Carlos Felipe, vive una vida más tranquila en Estados Unidos junto a su marido, Chris O'Neill, y sus tres hijos: Leonore, Nicolas y Adrienne.

Por supuesto, tanto la Reina como las Princesas han brillado con luz propia en esta cena tan significativa acudiendo con espectaculares trajes en los que la pedrería tenía un gran protagonismo. Mientras que la princesa Victoria ha apostado por un favorecedor vestido vaporoso en tonos negros y parte superior con transparencias y bordados florales, su cuñada, la princesa Sofía, ha elegido un modelo plateado, más ceñido y con manga larga, muy similar al de la reina Silvia. Por su parte, los hombres llevaban el tradicional traje de esmoquín.

Este 2023, el monarca tiene por delante una agenda de lo más ajetreada. Entre sus compromisos oficiales por este Jubileo de Oro destaca un tour por todos los rincones de la nación, para así estar más cerca de sus ciudadanos. Unos festejos que culminarán durante los días 15 y 16 de septiembre, fecha exacta de su coronación y ascenso al trono, puesto que está previsto que se organice un gran evento al que asistirán miembros del resto de las casas reales europeas.

Así mismo la televisión nacional, SVT, ha rodado un documental, que se emitió a principios del mes de enero, en el que se se aborda la faceta más personal del longevo soberano, el que más tiempo ha reinado en Suecia, desde su infancia hasta el comienzo de su historia de amor con su esposa, a la que conoció en 1972 en los Juegos Olímpicos de Munich donde ella trabaja como azafata.

Sin embargo, esta docuserie ha estado salpicado por una gran polémica, ya que el Rey hablaba de una manera muy crítica sobre la abolición de la Ley Sálica en 1979 y cómo había afectado negativamente a su hijo, algo que le parecía "un error e injusticia". Unas palabras que causaron un gran revuelo en la sociedad sueca porque fueron interpretadas como una falta de confianza en el futuro reinado de Victoria. Motivo por el que el Rey tuvo que emitir un comunicado aclaratorio en el que matizaba su comentario. "Me ha dolido mucho cuando he visto que se insinúa que no apoyo a mi hija, la princesa Victoria, como heredera al trono. Que ella es la heredera para mí es una obviedad, ella es mi sucesora. Es un activo extraordinario para mí, mi familia y nuestro país".

