De los rumores de crisis con la princesa Victoria a su transplante de riñón: las confesiones más íntimas de Daniel de Suecia

A falta de dos semanas para que sople las velas de sus cinco décadas de vida, Daniel de Suecia se ha puesto frente a los focos para conceder su entrevista más honesta, un coloquio en el que ha abierto su corazón para hablar de algunos de los asuntos que más han marcado su intimidad. El marido de la princesa Victoria ha repasado sin filtros y con total naturalidad algunos de los capítulos más difíciles y significativos de su vida, desde su enfermedad de riñón y consecuente trasplante a los rumores de crisis matrimonial que le han perseguido en los últimos tiempos, de los que ha dado detalles inéditos.

Detalles inéditos de su enfermedad renal y transplante

Esta es la primera vez que el príncipe Daniel toma la palabra de forma tan extensa para abordar, punto por punto, las cuestiones que más han afectado a su faceta íntima. Si bien en 2019 ya concedió una entrevista para la cadena sueca TV4 en la que narró cómo fueron sus días más grises a causa de su enfermedad renal, afección por la que se sometió a diálisis, a un trasplante de su padre Olle Westling y a ingerir inmunodepresores posteriormente, ahora ha dado más detalles de ese momento de su vida. En esta ocasión, sus declaraciones se enmarcan en un reportaje titulado 50 años del príncipe Daniel, un especial que se ha rodado con motivo de su cincuenta aniversario, que tendrá lugar el próximo 15 de septiembre, y que se ha emitido en el canal STV1.

Mostrando su lado más cercano, el marido de la heredera al trono sueco ha respondido a las preguntas, la mayoría muy directas, que la periodista Carina Bergdfeldt le ha planteado y ha hablado como nunca antes de la envergadura de la gravedad de su estado de salud antes de pasar por quirófano en 2009. Aunque ha asegurado que no llegó al extremo de estar a punto de fallecer por dicha dolencia que padecía desde años atrás, pues tenía la alternativa de la diálisis, sí ha matizado que "sin ella te mueres". Además de evidenciar su profundo agradecimiento a su progenitor por brindarle años de vida y a los profesionales médicos por su encomiable labor, ha revelado que no ha sufrido ningún contratiempo desde el procedimiento, una intervención que se desarrolló "más o menos a la perfección".

También ha contado que no nota en absoluto el hecho de tener un órgano que no es propio, pero ingiere medicinas "todos los días para asegurarme de que el riñón va bien": "Cientos de personas hacen cola para conseguir un órgano. Es terrible no estar sano y tener que esperar año tras año una donación. Algunos no sobreviven a la espera", ha reflexionado, al tiempo que ha aprovechado el altavoz de su entrevista televisada para hacer un llamamiento a sus compatriotas para que soliciten su tarjeta de donantes.

Las consecuencias de los rumores de crisis matrimonial

A lo largo de la hora escasa de duración de la charla entre el príncipe Daniel y su interlocutora, el protagonista de la noche también ha abordado otro asunto que azotó con fuerza a la Familia Real de Suecia el pasado año: las especulaciones sobre un posible divorcio con su esposa, junto a la que ha vivido dos décadas de historia de incondicional amor. Fue en febrero de 2022 cuando los Príncipes herederos emitieron un inusual comunicado en el que negaban con rotundidad estar atravesando un mal momento en su relación. "Para proteger a nuestra familia, queremos dejar claro, de una vez por todas, que los rumores que ahora se están difundiendo son completamente infundados", indicaron en una parte del texto que publicó la Casa Real sueca.

Aquella fue la primera vez que el matrimonio real alzaba la voz para zanjar la polémica sobre ese "rumor negativo difundido con respecto a nuestra relación privada" que apuntaba hacia "traición en la relación y un divorcio inminente". Ahora, con la perspectiva que da el paso del tiempo, el príncipe Daniel ha rememorado dicho trance, un "falso rumor desagradable que experimentamos y que tuvo consecuencias importantes", tal y como ha apuntado: "Muchos amigos de Suecia y también del extranjero se pusieron en contacto con nosotros. Llegó a un nivel que nos hizo sentir que no podíamos aceptarlo", ha manifestado.

Fue precisamente porque los comentarios no cesaban la razón por la que la primogénita de los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia y su marido tomaron la determinación de pronunciarse con el mencionado texto, unas líneas que firmaron ellos mismos y que aprobó el monarca y su esposa antes de su publicación. "Si tienes una química como la nuestra... Está ahí todo el tiempo. Por supuesto, también debéis tener tiempo el uno para el otro", ha reflexionado haciendo alusión a la madre de sus hijos, con quien selló su amor el 19 de junio de 2010 en la catedral de San Nicolás de Estocolmo. Por su parte, ella le ha rendido un pequeño homenaje admitiendo sentirse "increíblemente afortunada de conocer a alguien que quiere estar conmigo en este viaje y estar ahí como apoyo, y que también acepta su rol de manera tan genuina y con tanta vida y deseo".

Su infancia, marcada por su carácter confiado y activo

Tras evidenciar el orgullo que siente por sus niños, Estelle y Óscar de Suecia, ha rememorado con cariño su infancia, una fase en la que acostumbraba a ser muy activo, a tener un carácter sumamente confiado y a disfrutar de los exquisitos platos que cocinaba su madre, Ewa Westling. Sobre ella, ha mencionado que no tuvo la oportunidad de formarse a nivel académico tanto como lo hizo su padre, pero que este siempre le expresó tanto a él como a su hermana que "mamá es la más inteligente de las dos, pero yo fui quien tuvo la oportunidad de estudiar más".

