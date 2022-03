¿Qué hay detrás del inusual comunicado de los príncipes herederos de Suecia?

Habitualmente los miembros de las Casas Reales se mantienen al margen de las noticias que se publican sobre ellos, pero en esta ocasión Victoria y Daniel de Suecia han hecho una excepción para zanjar las informaciones que apuntan a que están atravesando una crisis e incluso que podrían poner punto y final a sus casi doce años de matrimonio. Que los Príncipes herederos al trono escandinavo se hayan pronunciado al respecto es especialmente llamativo si tenemos en cuenta que hace solo diez días la Casa Real ya lo había hecho. La primogénita de los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia y su esposo han enviado este sábado un comunicado firmado por ellos mismos en el que dejan claro que los rumores son infundados y explican que han decidido pronunciarse a pesar de no ser una práctica habitual con un solo objetivo: "proteger a nuestra familia".

Tal y como ha explicado en Svensk Damtidning la portavoz del Palacio, Margareta Thorgren, Victoria y Daniel de Suecia han considerado que dar este paso era necesario para poner fin a semanas de intensos rumores de crisis: "Como ha habido una gran difusión de rumores durante mucho tiempo, hemo elegido hacerlo para detenerlos. En esta situación, lo hemos visto necesario". Además, los Príncipes han contado con la aprobación del monarca y su esposa para enviar el comunicado. "La familia real ha elegido junto con la pareja emitir este desmentido", ha indicado la funcionaria añadiendo que también los padres del Príncipe estaban informados de cómo iban a proceder.

El periodista Johan T. Lindwall, editor jefe del citado medio y autor de dos libros sobre Victoria de Suecia (también ha publicado otros sobre los príncipes Carlos Felipe y Magdalena de Suecia), cree que los Bernadotte han hablado durante varias semanas sobre la mejor manera de manejar la situación. Dice que los Príncipes herederos han optado por dar este paso porque ya tenían suficiente y porque para ellos ha sido complicado gestionar los rumores. "Son simplemente humanos y me puedo imaginar cómo han sufrido en las últimas semanas por todas estas especulaciones y rumores. Ahora esperemos por su bien que termine", indica. Sin entrar a valorar si el comunicado ha sido o no acertado, considera que este gesto demuestra que todo esto les ha afectado personalmente.

Victoria y Daniel de Suecia, que contrajeron matrimonio el 19 de junio de 2010 en la catedral de San Nicolás de Estocolmo, quieren seguir adelante con su agenda oficial y con su vida privada sin verse afectados por rumores "completamente infundados". Más allá de sus compromisos con la Corona, que no han cesado en ningún momento en las últimas semanas, disfrutan haciendo planes con sus dos hijos y estando presente en las rutinas de los pequeños. La princesa Estelle, que cumplirá 10 años el próximo 23 de febrero, asiste a la escuela Campus Manilla, practica baile y es una apasionada de la Naturaleza, los animales y el deporte, como sus padres y su hermano, el príncipe Oscar, que cumplirá cinco años el 2 de marzo.

El testimonio del príncipe Alberto

Los Príncipes herederos de Suecia no son los primeros miembros de la realeza que toman la palabra ante informaciones relativas a su vida privada. El pasado mes de septiembre era Alberto de Mónaco quien ponía fin a los rumores de su matrimonio con la princesa Charlene. El soberano monegasco no envió un comunicado sino que explicó en People que su esposa no se fue de Mónaco a Sudáfrica enfadada sino que su viaje respondía a un trabajo de su fundación. "Se suponía que solo iba a estar allí una semana, un máximo de diez días, pero surgieron complicaciones médicas debido a la infección que sufre. Ella no se exilió. Fue solamente un problema médico que debía tratarse", decía. Semanas después nuevamente tomaba la palabra para desmentir las especulaciones en torno a la salud de su mujer y a la pareja.