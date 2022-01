Estelle y Oscar de Suecia, felices y divertidos al volante de un camión de bomberos

Estamos ante días de fiestas, pero incluso en estas fechas tan especiales siempre hay algunos profesionales de guardia como médicos, policías o bomberos, quienes sacrifican su descanso y el pasar unos días tan entrañables en familia, para velar por nuestra seguridad mientras el resto disfrutamos. Algo que la princesa Victoria de Suecia ha querido agradecerles en primera persona y junto a sus hijos, la princesa Estelle, de 9 años, y el príncipe Oscar, de 6 años, ha visitado este viernes el parque de bomberos de Solna, un municipio situado al norte de Estocolmo, para darles las gracias en nombre de toda la Familia Real y desearles una Feliz Navidad a los bomberos que trabajan durante las vacaciones, no solo hoy, sino durante todo el año. La cita ha hecho las delicias de los dos pequeños príncipes quienes han disfrutado de lo lindo de su estancia en el parque de bomberos. Junto a su madre, la Princesa heredera, han recorrido toda la instalación y los que se encontraban en el parque les han explicado cómo es su trabajo.

Los príncipes Estelle y Oscar han querido un detalle con los bomberos y les han regalado pan de jengibre para que lo tomen en la cena de Nochebuena de hoy. Lo mejor para ellos estaba por llegar ya que los integrantes del cuerpo de bomberos de la estación de Solna han querido corresponder el bonito gesto de los niños y les han subido a uno de los camiones del parque, no hay más que ver sus caras para saber cómo lo han disfrutado. Emocionados, los Príncipes se han puesto al volante del vehículo. La princesa Estelle, que lucía una falda de cuadros tartán en azul y blanco, que ha combinado con un jersey azul marino con cuello bebé en blanco, se ha sentado en el asiento del conductor. Al ver que su hermano, que llevaba un pulóver con estampado Jacquard a juego con unos pantalones azules, no llegaba hasta los mandos, no ha dudado en que se sentara en sus rodillas para alzarle.

La enorme sonrisa en sus caras denotaba la alegría que estaban viviendo en ese momento. El final de la visita se ha cerrado con la tradicional foto de familia para la que los niños han querido posar todavía subidos en el camión. El príncipe Oscar ha cumplido hun sueño, ya que no es la primera vez que vemos su pasión por los bomberos. En febrero de 2019 acompañó a su padre, el príncipe Daniel, a la estación de Brännkyrka, una visita en la que estaba para comérselo posando como un miembro del equipo más ataviado con su casco.

La princesa Victoria de Suecia y su familia tienen mucho que agradecerle a los bomberos ya que, unos meses después, en noviembre de 2019 se llevaron un gran susto cuando les llamaron para avisarles de que había un incendio en los terrenos del Castillo de Haga, residencia en la que vive junto a su marido Daniel y a sus dos hijos. Afortunadamente, ninguno de ellos se encontraba en el interior de la vivienda en el momento en el que las llamas comenzaron a afectar a uno de los edificios colindantes al castillo, ubicado en las afueras de Estocolmo. Los bomberos cumplieron con su trabajo y sofocaron las llamas antes de que la cosa fuera a mayores y no hubo que lamentar ningún herido.