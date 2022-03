¡Sigue el 'baby boom'! Carlos Felipe y Sofia de Suecia están esperando su tercer hijo

El 2021 promete ser un año lleno de bebés reales. Los últimos que se han sumado a este baby boom han sido Carlos Felipe y Sofia de Suecia que están esperando su tercer hijo. La Casa Real ha anunciado la feliz noticia de que la Princesa está embarazada y que el bebé, del que de momento no ha trascendido si se trata de un niño o una niña, nacerá a finales de marzo o a primeros de abril de 2021. El octavo nieto de los reyes Carlos Gustavo y Silvia se suma así a la lista de pequeños que llegarán al mundo el próximo año entre los que se encuentra el primer bebé de Eugenia de York y el tercer hijo de Zara, nieta de la reina Isabel II, y Mike Tindall.

La Casa Real ha anunciado el gran acontecimiento con un breve comunicado y una preciosa fotografía en blanco y negro de la pareja real abrazada frente a uno de los espejos de Palacio. "El príncipe Carlos Felipe y la princesa Sofía tienen el gran placer de anunciar que están esperando su tercer hijo", comienza el mensaje. "Estamos felices y expectantes y esperamos darle la bienvenida a nuestro tercer hijo, un hermano para el príncipe Alexaner y el príncipe Gabriel. Será un nuevo miembro de nuestra familia", han dicho los futuros papás. Además, desde la monarquía sueca se ha informado que la princesa Sofia "está bien" y que el nacimiento será para primavera.

La noticia de este nuevo pequeño que está en camino ha sorprendido pues nadie se esperaba que los príncipes desearan convertirse en familia numerosa. De hecho, tanto Carlos Felipe como Sofia de Suecia saltaron a la actualidad hace solo unas semanas cuando se confirmó que se habían contagiado de coronavirus. Los dos tenían síntomas leves de gripe y han permanecido en cuarentena junto a sus dos hijos. El resto de la Familia Real, los Reyes y los príncipes Victoria y Daniel, se sometieron a las pruebas que arrojaron un resultado negativo. De hecho, la Princesa y su marido han seguido con sus actividades con total normalidad, salvo durante los últimos días debido al confinamiento por la COVID-19. Sofia de Suecia ha tenido un papel muy destacado durante la pandemia pues ha trabajado como voluntaria en un hospital desinfectando camas, ayudando en la cocina y dando apoyo al personal que se encontraba en primera línea.

Carlos Felipe de Suecia, de 41 años, y su esposa, que cumplió el pasado 6 de diciembre 36 años, se casaron el 13 de junio de 2015 en la igleisa del Palacio Real de Estocolmo. Un año después, el 19 de abril de 2016 nació su primogénito, el príncipe Alexander, que fue bautizado en el castillo de Drottningholm. El 31 de agosto de 2017, la pareja dio la bienvenida a su segundo hijo, el príncipe Gabriel, que también recibió las aguas bautismales en el mismo palacio. El nuevo miembro de la familia ocupará el séptimo puesto en la línea de sucesión al trono sueco y desbancará a la octava posición a su futura tía, la princesa Magdalena.

Es previsible que el nuevo bebé real no ostente el título de alteza real, al igual que sus hermanos y sus primos, los tres hijos que la princesa Magdalena tiene con Chris O'Neill. En octubre de 2019, el soberano sueco anunció importantes cambios dentro de la Corona que afectaban a algunos de sus nietos. En un comunicado manifestó que: "El príncipe Alexander, el príncipe Gabriel, la princesa Leonore, el príncipe Nicolás y la rincesa Adrienne siguen siendo miembros de la Familia Real. Por otro lado, ya no ocupan el cargo de Altezas Reales y no se espera que en el futuro asuman los deberes que le corresponden al jefe de Estado". Los niños sí que conservan los títulos de duque y duquesa que el Rey les concedió.

