Sofía de Suecia cumple 36 años en plena cuarentena por coronavirus

Este será un cumpleaños que, muy probablemente, Sofia de Suecia nunca olvidará. La Princesa sopla 36 velas cumpliendo cuarentena desde el pasado 25 de noviembre después de haber dado positivo en coronavirus tanto ella como su marido Carlos Felipe. Tal y como informó Palacio entonces, se encuentran "bien dadas las circunstancias" y están confinados en su vivienda con sus hijos, los príncipes Alexander, de cuatro años, y Gabriel, de tres. Teniendo en cuenta que ambos presentaban "síntomas leves", es de esperar que pueda celebrar su aniversario al menos con su marido.

La Casa Real ha querido homenajear a la Princesa con un bello posado en el Palacio Real, en el que, muy elegante de blanco, mira a la cámara con un esbozo de sonrisa. Los seguidores de la cuenta oficial de la monarquía sueca se unían a las felicitaciones, pero, sobre todo, le deseaban una pronta recuperación. Al poco de estallar la pandemia, la princesa Sofia hizo un curso on line para poder trabajar como voluntaria en el hospital y así facilitar la labor con el personal sanitario. No obstante, sus tareas son de asistencia y no ha llegado a estar en contacto directo con pacientes infectados, ya que se dedica a desinfectar camas, suministros, material médico y ayuda en la cocina y limpiando las instalaciones.

Ganadora del premio Héroe del Covid

Su labor como voluntaria le valió recientemente el premio Héroe del Covid que le concedió la agencia de marketing Consid el pasado 21 de noviembre. Sin embargo, este galardón no ha estado exento de polémica. Cuando se conoció la nominación muchos la consideraron exagerada precisamente por no haber trabajado directamente con pacientes. A pesar del revuelo, la nuera de los reyes Carlos Gustavo y Silvia se llevó este reconocimiento, según los organizadores, porque “eligió ponerse la bata blanca y trabajar en medio del epicentro de la pandemia (…) Ha sido aclamada en todo el mundo por sus esfuerzos contra el coronavirus”.

Tan solo unos días después de recibir esta distinción, Sofia y Carlos Felipe de Suecia se convertían en los últimos royals en tener que guardar cuarentena tras dar positivo en el virus. La última vez que se les vio juntos en un acto público fue a finales de octubre durante una visita a la provincia de Värmaland, donde se desplazaron para conocer de primera mano los esfuerzos que se han hecho en la zona para afrontar el coronavirus y tuvieron un encuentro con emprendedores. Un mes más tarde, se encuentran en un obligado parón hasta que superen la enfermedad. En mitad de esta pausa, Sofía de Suecia celebra su cumpleaños más casero y reducido, mientras espera reincorporarse lo antes posible no solo a sus tareas institucionales o a su labor como voluntaria, sino también a su trabajo al frente de Project Playground, la fundación benéfica en favor de la infancia basada en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) que fundó hace años con una amiga y de la que ahora es presidenta honoraria.