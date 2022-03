Carlos Felipe y Sofia de Suecia dan positivo en coronavirus

El coronavirus está acechando de manera muy especial a los miembros de la realeza. Este mismo jueves, la Casa Real sueca ha emitido un comunicado en el que informa que el príncipe Carlos Felipe y su mujer, la princesa Sofia, han dado positivo en coronavirus y se encuentran en cuarentena. Un día antes, la pareja, que tiene dos hijos, presentó síntomas compatibles con COVID-19, lo que motivó que se les hiciera el test para comprobar si tenían la infección. A pesar del contagio, Palacio ha confirmado que se encuentran "bien dadas las circunstancias" y ya están confinados en su vivienda con sus pequeños: los príncipes Alexander, de cuatro años, y Gabriel, de tres. El hijo de los reyes Carlos Gustavo y Silvia y su esposa son los últimos 'royals' que se encuentran actualmente en aislamiento tras conocerse que Felipe VI estuvo el pasado domingo con un contacto que dio positivo y después de que la princesa Michael de Kent, prima de Isabel II, contrayera la enfermedad.

El matrimonio se encuentra confinado desde este miércoles y aunque presentan síntomas más leves que los de la gripe, inmediatamente fueron apartados en su casa para evitar que transmitan el virus. El Rey ha estado muy al tanto de todo el proceso y el médico de la Familia Real es el que está haciendo la vigilancia de los príncipes. Además, desde la Corona también se ha informado que los Reyes y los príncipes Victoria y Daniel ser harán la prueba este jueves para saber si han sido infectados. Los Reyes y sus hijos coincidieron el pasado viernes en el funeral en memoria de Walther Sommerlath, hermano de la Reina, que murió a finales de octubre. "En la ceremonia se congregaron menos de diez personas y en la iglesia estuvieron durante un breve periodo de tiempo. Antes de esta pequeña despedida familiar todos se hicieron la prueba y las pruebas dieron negativias. Se tomaron las medidas de seguridad para su celebración", asegura Margareta Thorgren, responsable de Información de la Casa Real, en declaraciones recogidas por Aftonbladet.

Al poco de estallar la pandemia, la princesa Sofia hizo un curso on line para poder trabajar como voluntaria en el hospital y así echar una mano. No obstante, sus tareas son de asistencia y no ha llegado a estar en contacto directo con pacientes infectados. Así, la cuñada de la princesa Victoria de Suecia se dedica a desinfectar camas, suministros, material médico y ayuda en la cocina y limpiando las instalaciones. Desde Palacio se asegura que se hace la prueba regularmente. La última vez que se vio a Carlos Felipe y Sofia de Suecia juntos en un acto público fue a finales de octubre durante una visita a la provincia de Värmaland, donde conocieron de primera mano los esfuerzos que se han hecho en la zona para afrontar el coronavirus y tuvieron un encuentro con emprendedores.

Carlos Felipe y Sofia de Suecia son los últimos 'royals' que se encuentran en cuarentena actualmente tras don Felipe y la princesa Michael de Kent. Mientas que doña Letizia confirmó que su marido "está bien", la prima de la reina de Inglaterra lleva tres semana sufriendo "fatiga extrema y fiebre regular" aunque ya se ha pasado lo peor. La Familia Real británica ha estado sacudida por la COVID-19. El príncipe de Gales fue el primero que se supo que se contagió y recientemente su hijo mayor, el príncipe Guillermo, reveló que también pasó la enfermedad. Además, otros monarcas como Alberto de Mónaco también estuvo confinado por contraer el coronavirus. La reina Letizia y la princesa Leonor estuvieron aisladas en el pasado por haber estado en contacto con positivos.

