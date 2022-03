El príncipe Guillermo padeció coronavirus en secreto para 'no alarmar' a los ciudadanos

El duque de Cambridge dio positivo en COVID-19 el pasado mes de abril, poco después de que su padre, Carlos de Inglaterra contrajera el virus. Según ha informado The Sun, mantuvo su diagnóstico en secreto para "no alarmar a la nación", que por aquel entonces tenía no solo al príncipe de Galés, sino también a su primer ministro Boris Johnson, tratando de superar la enfermedad. "Estaban pasando cosas importantes y no quería preocupar a nadie", dijo el duque de Cambridge tiempo después durante uno de sus compromisos. Según han revelado fuentes de su entorno al diario británico, fue tratado por los médicos de Palacio ya que el virus le golpeó con dureza.

Los Cambridge abren el palacio de Buckingham a una nueva era

VER GALERÍA

"Hubo un momento en que le costaba respirar, así que obviamente todo el mundo entró bastante en pánico", contaban. A pesar del susto, el príncipe, tras consultar a los profesionales y mantenerse aislado en su casa de Anmer Hall, de acuerdo con las normativas sanitarias, decidió dejar intacta su agenda prevista. Así, durante el mes de abril llevó a cabo hasta 14 reuniones telemáticas, siendo uno de los miembros de la Casa Real británica que más compromisos acumuló durante los meses más duros del confinamiento.

Uno de sus temores era que si se hacía pública su enfermedad, perjudicase al estado de ánimo colectivo, bastante azotado ya por la incertidumbre y con varias personalidades de la política y la realeza ya afectadas. Además, por aquel entonces la Reina iba a dar su histórico discurso para tratar de insuflar ánimo a la nación, y según cuentan en su entorno, el Duque no quería ser un motivo más de preocupación para la ciudadanía.

Cómo ser buenos padres durante la pandemia siguiendo las pautas de los duques de Cambridge

VER GALERÍA

La noticia sale a la luz poco después de su asistencia el pasado domingo, junto a la duquesa de Cambridge, a los premios al orgullo británico que concede el Daily Mirror, donde presentaron el galardón especial para los trabajadores de la sanidad pública. Desde el comienzo de la pandamia ha mostrado su agradecimiento al duro trabajo que ha desempeñado, -y sigue haciéndolo- este sector. La semana pasada, durante una visita al hospital Saint Bartolomew de Londres, dedicó unas palabras al personal en las que aseguraba: "Nunca podremos agradeceros lo suficiente".

A mediados de abril, después de que Carlos de Inglaterra superase el coronavirus, el príncipe Guillermo concedió una entrevista a la BBC en la que hablaba sobre sus miedos durante la enfermedad de su padre. "Tengo que admitir que al principio estaba bastante preocupado. Con la edad que tiene, entra en el perfil de una persona de bastante riesgo", admitió. Sin embargo, a pesar de tener 71 años, sabía que su padre siempre había superado sin dificultad multitud de resfriados e infecciones respiratorias y creía que el COVID-19 no sería una excepción. "Así que pensé, si alguien va a poder con esto, va a ser él. Y, de hecho, tuvo mucha suerte, solo tuvo síntomas leves", contó entonces aliviado. Nada hacía sospechar entonces que él también luchaba por superar el mismo trance. Afortunadamente, ambos lograron dejar atrás el virus y según han explicado a The Sun fuentes de Palacio, tras esta experincia, y a las puertas de un nuevo confinamiento en el país, el duque de Cambridge "se ha dado cuenta de que absolutamente cualquiera puede coger está terrible enfermedad y sabe lo imperativo que es tomarse en serio este segundo encierro".