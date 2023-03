Ingrid de Noruega disfruta en familia de un plan invernal tras meses sin aparecer en un acto público

Hacía tiempo que no se la veía en público, y la princesa Ingrid de Noruega no ha querido perderse una de las grandes citas del invierno en su país. La carrera de Holmenkollen, que se celebra en una zona montañosa a las afueras de Oslo y que alberga una de las plataformas de salto de esquí más famosas. Un evento que año tras año se ha convertido en el favorito de la Familia Real nórdica durante la estación más fría y al que no suelen faltar.

Bien abrigada, con cazadora verde, bufanda y cinta en el pelo, la Princesa se sentó junto a su abuelo, el rey Harald, en plena forma a sus 86 años y tras el ingreso hospitalario que sufrió el pasado diciembre a causa de una infección. Junto a ellos estuvieron la reina Silvia y los príncipes Haakon y Mette-Marit. Es la primera aparición de la Princesa en un acto público desde hace meses.

El tradicional festival de Holmenkollen tuvo lugar este fin de semana y participaron una treintena de mujeres en una competición en la que Ragnhild Haga fue la primera seguida de Astrid Ayre Slind y Jessica Diggins. Todas ellas recibieron la felicitación del monarca y de su hijo. También se premió a otros esquiadores en otras categorías y se quiso agradecer el trabajo de los organizadores y de los voluntarios que han velado porque todo se desarrollara con normalidad.

La segunda en la línea de sucesión al trono noruego por detrás de su padre cumplió el pasado 21 de enero 19 años y desde que alcanzó la mayoría de edad su presencia oficial se va incrementando aunque, de momento, de manera testimonial. Donde sí ha dado un gran paso adelante es en conocer las Fuerzas Armadas y ya ha visitado varios destacamentos donde ha podido comprobar cómo es la vida en el Ejército.

La hija del heredero todavía tiene pendiente comenzar sus estudios universitarios tras acabar la educación secundaria. En el terreno sentimental la princesa Ingrid hace tiempo que tiene el corazón ocupado. Sale con Magnus Heien Haugstad, hijo de un abogado noruego que estudia Administración de Empresas en la Universidad y que acudió a su fabulosa fiesta de 18º cumpleaños, aunque entonces pasó totalmente desapercibido. La Casa Real no ha confirmado este romance, aunque la prensa local ya ha mostrado imágenes de la joven pareja.