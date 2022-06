Mette-Marit, entre lágrimas al hablar de su hija: 'No podría estar más orgullosa'

Los reyes de Noruega han organizado una cena en honor a su nieta, la princesa Ingrid, por su 18 cumpleaños, que se ha convertido en una ocasión de lo más emotiva para la familia. Si bien la cumpleañera ha sido la primera en emocionarse al pronunciar su discurso, su madre, Mette-Marit, tampoco ha podido contener las lágrimas al pronunciar unas palabras conjuntamente con su marido, el príncipe Haakon. Turnándose para hablar, el heredero a la corona y su esposa han recordado el día en el que nació su primera hija, así como el momento en el que el propio Haakon celebraba la mayoría de edad en 1991. A continuación puedes leer los discurso de manera íntegra.

Haakon de Noruega:

Sus Majestades, Sus Altezas Reales Presidente del Parlamento, Primer Ministro, Juristas, queridos todos, querida Ingrid: Ahora que has cumplido 18 años, 4 meses, 26 días y 16 horas, estamos muy contentos de poder celebrarlo por fin, y tenemos unas palabras que decirte. Esperábamos con ansias esta celebración con tantas personas que significan mucho para vosotros y para nosotros.

En el momento de tu cumpleaños en enero, le diste a más personas la oportunidad de conocerte un poco mejor. Diste tus primeras entrevistas, tuviste reuniones con el Gobierno y recibiste a agrupaciones aquí en Palacio. Para mí, todo esto fue un poco especial. Porque yo mismo he estado en una situación similar a la que estás ahora, y me encuentro con una versión de mí mismo a los 18 años. Como preparación para todo lo que ibas a hacer, en enero vimos videos de mi 18 cumpleaños en 1991. Comienza, lo creas o no, a ser hace un tiempo. Yo era un joven serio que hablaba despacio y pensaba mucho. Especialmente durante la entrevista que tuve con Geir Helljesen en NRK intentaste dejar de reírte. Por eso estoy muy feliz de ver quién eres. Tienes una seguridad en ti misma, Ingrid, que será una fortaleza toda tu vida.

Es importante para mí decirte hoy que tienes muchas personas a tu alrededor que te ayudarán y apoyarán. Tienes a todos los que te queremos. Marius y Magnus, que siempre estarán ahí para ti, al igual que tú siempre estarás ahí para ellos. Mamá: a quien puedes acudir cuando algún momento te resulte difícil, que es buena para escuchar, ponerle nombre a los problemas y encontrar soluciones. Tienes a toda tu familia y me tienes a mí.

Mette-Marit de Noruega:

Querida Ingrid. El día que naciste hace 18 años, tu padre y yo conducíamos desde Skaugum hasta Rikshospitalet. Más tarde ese día, después de un nacimiento absolutamente precioso volvimos a casa con el milagro que eres. Hoy eres una joven hermosa, lista para dar un paso hacia delante. Una joven sabia, fuerte y clara. Papá y yo estamos infinitamente orgullosos de ti y te queremos. Y como ha dicho tu padre, ahora los dos estamos contigo, con Marius y Magnus, la abuela, el abuelo y la abuela y toda tu gran familia. Todos los que más te quieren. También estás rodeada de los buenos deseos de las personas de todo el país, quienes te desean lo mejor tanto para el día de hoy como para el resto de tus días. Formas parte de una histórica línea de sucesión al trono en este país.

Hoy celebramos el día de tu mayoría de edad, nuestra hermosa Ingrid, pero también el día de la mayoría de edad de la princesa heredera del país. Noruega se compone no solo de montañas, bosques, mesetas, campos y mares, sino también de los sueños, esperanzas, alegrías y tristezas de todas las personas que viven en este país.

Noruega es la suma de todos los conocimientos, pensamientos, acciones y quizás lo más importante: los valores de la gente de este país. Una de sus tareas más importantes será estar junto a todas las mujeres y hombres a través de la alegría y la tristeza que experimentarán. Verlos, comprender quiénes somos juntos y asegurarnos de que todos sientan que tienen un lugar aquí. Como hizo el rey Haakon por su pueblo, como hizo el abuelo de papá, el rey Olav, y como ha hecho tu excelente abuelo, nuestro rey, por su pueblo. Estás caminando por un camino que muchos sabios han recorrido antes que tú.

Tienes que encontrar tu propio camino, Ingrid. Pero ninguno de los que te conocemos dudamos de que te falt lo necesario para hacer lo que quieres en tu vida.

Haakon de Noruega:

En este día tan importante en tu vida, me gustaría hablar un poco sobre la libertad. Porque todas las personas tienen la oportunidad de encontrar su libertad. Y tú también. Espero que te sientas libre de estudiar lo que deses. Que encuentres algo en lo que quieras ser buena y que te resulte emocionante. Que te sientas libre de encontrar los amigos que son buenos para ti. En los que puedes confiar y con los que ser tú misma. Tienes suerte, Ingrid, porque tiene muchos buenos amigos a tu alrededor. Muchos de ellos están aquí esta noche.

También se puede encontrar una gran libertad en la naturaleza, en los deportes y en la fuerza. La fuerza física combinada con la magnificencia y las fuerzas de la naturaleza puede dar una sensación de gran libertad. He tenido la suerte de compartir muchas de esas experiencias con Marius, Magnus y contigo. Y espero que sigas encontrando puntos de libertad en la naturaleza y el deporte a lo largo de tu vida.

Bjørn til Berit me ha hablado varias veces del deber como un valor, como algo positivo. No estoy seguro de si me lo dijo a mí solo o también a otros. Incluso en el deber, es posible encontrar una sensación de libertad. Al mismo tiempo, entiendo que esto es demasiado fuerte para decírselo a un joven de 18 años. Al menos yo no tenía una gran comprensión de eso cuando tenía 18 años. Pero creo que hay algo de verdad en ello y por eso quería decirlo hoy.

Mette-Marit de Noruega:

Tanto a papá como a mí nos preocupa que se te permita cometer errores, encontrar tu propio camino es parte de crecer. Es importante para nosotros que te sientas segura de que eres lo suficientemente buena tal y como eres. A los 18 años no siempre es fácil asumir la responsabilidad que está sobre tus hombros. Pero como ha dicho papá, también quiero que sepas que tienes mucha libertad en tu destino. Los que te conocemos sabemos lo feliz que eres en tu país. Qué feliz estás de viajar por Noruega. Cuando caminas con tu suéter NORWAY, te sientes más orgullosa que nunca. El esquí y el surf te han llevado a muchos viajes, tanto con tu familia como con amigos. Te has hecho conocer rincones de todo el país.

Ingrid, no podría estar más orgullosa de la niña que eres, desde que tus claros ojos marrones me miraron cuando naciste. Siempre has tenido un enorme sentido de la justicia y una fuerza para mantenerte firme. Has protegido a tus hermanos con uñas y dientes. Estoy muy agradecida por la confianza que me demuestras, al compartir conmigo tanto de lo que está sucediendo en tu vida, puedo conocerte a ti y a tus amigos tan bien, y todo lo que representas. Sobre todo, estoy muy agradecida por lo que me enseñas sobre tu mundo. Me hace una persona más sabia.

Nuestra Ingrid, no solo eres tú quien cumple 18 años este año. También lo hacen otros 57.000 jóvenes en todo nuestro país. Tienen tantos sueños y expectativas de lo que traerá el futuro como tú, que ya has experimentado una gran tristeza y una gran alegría. La vida es así para todas las personas, tú lo sabes, Ingrid, y a veces uno puede verse completamente vencido por las expectativas a las que enfrentan los jóvenes. Tanto las tuyas propias como las de la sociedad que te rodea. Y a veces quiero envolverlos a todos en un gran edredón, darles una gran taza de té y decirles que todo irá bien. Por eso hoy quisiera enviarte un saludo no solo a ti, Ingrid, sino a todos los jóvenes de nuestro país y en especial a todos los nacidos en 2004. Recordad que debéis cuidaros los unos a los otros y tener fe en vosotros mismos cuando penséis en qué será la Noruega del futuro. Es vuestra oportunidad y responsabilidad crear la sociedad que deseais. Y debéis saber que tanto Haakon como yo os animaremos.

Haakon de Noruega:

En la vida de todos hay días difíciles. Cuando las expectativas se sientan altas y el peso se sienta pesado, ten en cuenta a todos los que te aman, Ingrid. Todos los que te quieren bien. Y a los que estamos más cerca se nos debe permitir participar y ayudar. Especialmente mamá y yo. No tengas miedo de que nos preocupemos demasiado. Ese es nuestro trabajo, eso. Ambos te queremos, estaremos contigo y te apoyaremos. Querida Ingrid, eres una persona completa, llena de contrastes y maravillosa. Recuerda que hay espacio para todo lo que eres tú. Tanto debilidad como fortaleza, vulnerabilidad y contrastes. Gracias por todo lo que eres para nosotros. Estamos muy orgullosos de ti y te queremos mucho.

Mette-Marit de Noruega:

Una de las cosas que apreciamos de ti, Ingrid, es la alegría que vive en ti, y toda la vida con la que llenas nuestro hogar. Con amigos, risas y música a todo volumen. Ahora esperamos celebrarlo con familiares, amigos, muchas risas y tal vez también con música a todo volumen. Nuestra querida Ingrid, felicidades por tu día.