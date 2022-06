Ingrid de Noruega desvela las rutinas familiares: 'Con mi abuelo paso las tardes en el Yate Real viendo películas de vaqueros'

En un día tan histórico para la nieta del rey Harald, el que marca el inicio oficial de su mayoría de edad, Ingrid de Noruega ha pronunciado su primer discurso ante la realeza europea y representantes de las más altas instituciones del país nórdico. La hija de los príncipes Haakon y Mette-Marit se ha mostrado serena y divertida mientras pronunciaba sus palabras, que en más de una ocasión han hecho reír a los invitados. Se ha dirigido uno a uno a los miembros de su familia más cercana para darles gracias y recordar también algunos de los momentos que ha pasado con ellos y que para siempre guardará en su corazón. Puedes leer el discurso íntegro a continuación:

Sus Majestades, Sus Altezas Reales, Presidente del Parlamento, Primer Ministro, Juristas, querida familia y amigos, queridos todos:

En primer lugar, me gustaría agradecer nuevamente al Primer Ministro y al resto del Gobierno por el fantástico encuentro que tuvimos anoche en la biblioteca de Deichmann. No podría haber recibido mejor regalo.

También me gustaría dar las gracias a mi abuela y mi abuelo por organizarme esta preciosa fiesta.

También a todos los que han viajado desde Europa y los EE. UU. para estar aquí hoy. Realmente agradezco que hayan venido a Noruega para esta celebración. En los últimos años no hemos podido verrnos mucho, así que tenía muchas ganas de encontrarnos todos aquí hoy.

Queridos mamá y papá, muchas gracias por todo lo que me habéis dado.

Mamá, podemos hablar de cualquier cosa. Gracias por esos momentos en que nos tumbanos juntas en el sofá y a ver series como Sexo en Nueva York. Realmente agradezco todo lo que haces por mí.

Papá, gracias por llevarnos a esquiar y surfear y a hacer todo tipo de actividades. Tú eres capaz de solucionarlo todo y de estar tranquilo cuando los demás no lo estamos. Estoy muy agradecida de que me apoyes, y sé que siempre lo harás. Te quiero mucho.

Queridos Marius y Magnus, sois mi red de seguridad. Sé que siempre puedo acudir a vosotros si me pasa algo.

Marius, gracias por todo lo que he aprendido de ti y por poder hablar de todo contigo. Gracias por protegerme siempre.

Magnus, siempre eres bueno conmigo cuando lo necesito. Gracias por ayudarme cuando tengo un día un poco más difícil. Estoy muy orgullosa de teneros como hermanos.

Querido abuelo, ¡es tan agradable estar contigo! Gracias por las tardes en el kongeskipet [Yate Real] donde cuando nos sentamos y vemos juntos deportes y películas de vaqueros. Y no menos importante, gracias por tener siempre una buena broma lista cuando el estado de ánimo está un poco bajo.

Querida abuela, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Los viajes e historias y canciones nocturnas que Maud y yo, al menos, recordaremos para siempre.

Y querida abuela, gracias por todas tus divertidas historias. Gracias por apuntarte siempre a ejercer de niñera y por todas las tardes agradables en las que nos hemos sentado y charlado.

Queridos tíos y tías, y primos. Desde que era pequeña habéis creado un espacio seguro a mi alrededor. Os doy las gracias por eso.

Y finalmente, quiero dar las gracias a todos mis amigos. Gracias por dejar que me divierta con vosotros y por animarme siempre.

Estoy muy orgullosa de poder llamaros a todos vosotros: mi familia y amigos. Os quiero mucho a todos.

Una de las mejores cosas de Noruega es nuestra democracia. Que podemos creer en lo que queramos. Que podamos decir lo que queramos. Y que podamos amar a quien queramos.

Tengo tanta suerte de haber crecido en Noruega. He disfrutado nuestra hermosa naturaleza; he surfeado en Unstad, he pasado calor en los días de verano de Sørlandet y he visto las montañas cubiertas de nieve en Røldal. Y no menos importante, he conocido a muchas de las buenas personas que viven en nuestro país.

Tenemos la suerte de vivir en un país en constante evolución. Donde confiamos los unos en los otros y en nuestras autoridades. En Noruega, estamos preocupados por el clima. Nos preocupa la diversidad. Nos preocupa la libertad de expresión. Y lo más importante, nos preocupa seguir buscando mejores soluciones que las que ya tenemos.

Todos tenemos un lugar en esta sociedad. Somos diferentes, se nos han asignado roles diferentes y sabemos cosas diferentes. Juntos creamos la Noruega que tanto amamos.

Muchísimas gracias.