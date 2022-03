Marta Luisa de Noruega acude sin su novio a la confirmación de su sobrina Ingrid Alexandra

La gran protagonista de este sábado en Noruega es Ingrid Alexandra, que ha celebrado su confirmación en la Capilla Real del Castillo Real de Oslo rodeada de familiares, amigos, representantes de las monarquías europeas y diferentes personalidades de la sociedad. Pero la hija de Haakon y Mette-Marit no ha recibido todas las miradas sino que su tía paterna, la princesa Marta Luisa, también se ha convertido en el centro de atención. Generaba una gran expectación el hecho de que acudiera por primera vez a un acto familiar en compañía de su actual pareja, Durek Verret, con el que lleva tres meses saliendo. Sin embargo, el chamán finalmente no ha asistido sino que sus únicos acompañantes han sido las tres hijas que tuvo con Ari Behn, del que se separó hace justo tres años.

La deseada presentación oficial en sociedad del chamán de Gwyneth Paltrow tendrá que esperar. A pesar de que desde que comenzó su noviazgo no se han separado, Marta Luisa de Noruega ha acudido a esta celebración íntima sin su "alma gemela". La hija de los Reyes de Noruega no ha escondido en ningún momento estar muy enamorada y no se ha visto afectada por el revuelo que ha generado que comenzara a salir con el activista de Derechos Humanos. Una relación que ha hecho incluso que una parte de los noruegos hayan exigido que renuncie a su título de princesa por la gira de conferencias ofrecidas con su nuevo novio. Una petición a la que reaccionaba emitiendo un comunicado en el que informaba de que usará el título solo cuando "represente a la Casa Real noruega y cumpla con mis tareas oficiales, en casa, en el extranjero y en contextos más privados".

La esperada foto de Durek Verret con la familia real de Noruega tendrá que esperar. Sin embargo, Marta Luisa sí que ha posado ya con los allegados del coach emocional, con los que ha disfrutado de unos días de verano en Turquía, donde conoció también a algunos de los mejores amigos del chamán. Además, en sus primeras vacaciones como pareja, que ha sido una auténtica luna de miel, han visitado también Los Hamptons y Marbella, donde acudieron juntos a la gala Starlite, en la que se lo pasaron en grande con el anfitrión, Antonio Banderas, quien los invitó a una fiesta en su casa, La Gaviota, en la que compartieron charlas y diversión con Paloma Cuevas o el cantante Luis Miguel, entre otros.

Las muestras de cariño entre Marta Luisa y Durek son constantes, no dejan de compartir con sus seguidores imágenes románticas y declaraciones de amor. "Cuando estás enamorado, el tiempo se detiene cada vez que miras a tu amante a los ojos. Ves tu pasado y tu futuro y un reflejo de ti mismo se refleja en sus ojos, porque están en tu vida para sacar a relucir todos los aspectos más espléndidos de tu ser. Cuando estoy con Marta Luisa siento que estoy viviendo un cuento de hadas hecho realidad. Todo lo que quiero hacer es servir a mi Diosa y colmarla de amor. Todo el mundo sabe que me encantan las historias de Disney y ahora tengo la mía", decía el chamán.