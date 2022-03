La inesperada decisión de Marta Luisa de Noruega sobre el título de princesa

Marta Luisa de Noruega pone punto en boca a sus críticos con una inesperada decisión. Y es que la Princesa ha anunciado hoy a través de sus redes sociales que dejará de usar su título con fines comerciales tras los reproches recibidos en los últimos meses por la gira de conferencias con su nuevo novio, el chamán estadounidense Durek Verret.

“Últimamente ha habido mucha discusión sobre mi uso del título de Princesa en contextos comerciales. El hecho de que usara el título durante mi gira ha sido una provocación para muchos, algo que entiendo bien. Me he tomado muy en serio las críticas sobre el asunto y, junto a mi familia, hemos decidido hacer algunos cambios. Hemos acordado lo siguiente: Usaré el título de Princesa cuando represente a la Casa Real noruega y cumpla con mis tareas oficiales, en casa, en el extranjero y en contextos más privados. Pero desde hoy no usaré mi título de Princesa con fines comerciales”.

Marta Luisa de Noruega y su pareja, Durek Verret, desvelaron en mayo pasado su relación en las redes sociales, pocos días antes de iniciar una gira por Escandinavia bautizada La princesa y el chamán, un nombre que provocó que uno de los principales diarios regionales noruegos, Fædrelandsvennen, pidiera públicamente su renuncia al título. Cuando varios medios de comunicación noruegos criticaron el nombre de la gira, la Princesa se defendió diciendo que no había elegido ser princesa y que era su forma de ganar dinero, además de asegurar que no pensaba renunciar al título.

La pareja se reunió días después en Oslo y ofreció una entrevista al canal privado TV2, en la que el chamán negó haber dicho que pueda curar la leucemia u otras enfermedades y aseguró ser un firme creyente en la ciencia, aunque aclaró que hace de intermediario entre el mundo físico y el espiritual.

Hace solo unos días, ella y su novio invitaban al público a participar en su seminario web sobre la vida, el amor y el cambio, con un coste de alrededor de 55 euros, lo que podría traer en cadena una nueva reacción en su contra, por lo que la Princesa ha tomado cartas en el asunto finalmente aconsejada por su familia: “Creo que esta es una buena solución para que todos vean la diferencia entre mi propio negocio y mi papel como representante de la Casa Real. Esto también significa que de esta manera tendré mayor libertad en mi empresa”.

También la Casa Real noruega ha anunciado oficialmente la decisión tomada con la siguiente declaración: “La princesa Marta Luisa, en consulta con su familia, ha decidido que a partir de ahora no puede usar su título de Princesa en relación con sus actividades comerciales. La Princesa continuará usando su título solo cuando represente a la Casa Real y en contextos privados, pero solo usará su nombre de pila (Marta Luisa) en contextos con fines lucrativos”. Haakon de Noruega, hermano de la Princesa y Heredero al trono, fue uno de los primeros en manifestarse cuando surgieron las primeras críticas: “Seguimos todo lo que se dice y escribe. Queremos establecer un diálogo con mi hermana, en especial sobre el título y su actividad empresarial”, y en términos similares se expresó el rey Harald V.

Junto con su publicación, la princesa Marta Luisa etiquetó una nueva cuenta llamada martha.louise.intuitive, donde solo usará su nombre sin título y publicará fotos de su día laboral: “Esta es mi nueva cuenta para mis proyectos relacionados con el trabajo, donde usaré mi nombre sin mi título. Solo soy Marta Luisa. Descubramos la vida y emprendamos una aventura juntos”.

