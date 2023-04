Louis y Marie Ducruet comparten el tierno encuentro entre su hija Victorie y su querida mascota 'Pancake'

Louis Ducruet (30) y Marie Chevallier (30) están en una nube. El pasado 1 de abril, el matrimonio dio la bienvenida a su primera hija, Victorie. Una niña que ha llenado de alegría el corazón de los Grimaldi. Sin embargo, la pequeña todavía tenía que conocer a un miembro muy importante de su hogar: Pancake, su adorable perrito. Parece que las presentaciones entre la niña y el animal han sido de lo más agradables. Buena muestra de ella es la simpática fotografía que la orgullosa mamá ha compartido en su perfil público. Una imagen en la que se puede ver al perro ejerciendo el papel de guardián y cuidador mientras miraba con suma curiosidad al bebé lamiéndole los pies en señal de cariño.

Pancake llegó a la vida del sobrino del príncipe Alberto y Marie de manera totalmente inesperada. En el año 2018, Camille Gottleb, hermana pequeña de Louis, rescató al animal en Rumanía mediante la asociación Way Of Freedom (Camino a la libertad), que ayuda a perros abandonados a encontrar una familia. Nada más ver a Pancake, Marie se enamoró por completo de él. "Marie le pidió todos los detalles a Camille sin decirmelo. Completó los papeles a mis espaldas y me dijo que teníamos que ir a París a recogerlo. Fue una sorpresa", explicaba Louis en una entrevista con la revista Hello Mónaco en 2019.

Desde entonces, el perro se ha convertido en una parte fundamental de su vida. Para inmortalizar cada momento junto a él, la pareja decidió abrirle su propio muro social donde le dedican numerosas palabras de cariño. "Somos muy afortunados de tenerte". Allá donde van, Pancake les acompaña convirtiéndose en testigo de los acontecimientos familiares más importantes. Desde el enlace civil en el Ayuntamiento del Principado, hasta ser el encargado de anunciar el embarazo de Marie llevando una camiseta que rezaba "a punto de ser hermano mayor".

Marie una más en la familia Grimaldi

El hijo de Estefanía de Mónaco y su esposa se conocieron en un club de Cannes. En cambio, fue cuando estudiaban en la Escuela de Negocios Skema cuando la chispa surgió entre ellos. En febrero de 2018, Louis sorprendió a Marie arrodillándose en Vietnam, país de donde procede su familia. En julio de 2019, se convirtieron en marido y mujer en una doble boda que tuvo lugar primero en el Ayuntamiento de Mónaco y después en la Catedral del Principado.

Desde entonces, Marie es una más en la familia Grimaldi acudiendo a numerosos actos oficiales, como el Día Nacional, una de las citas más importantes del Principado. Comparte una conexión muy bonita con su suegra, Estefanía, y sus dos cuñadas, Pauline y Camille. Especialmente la última siente una especial adoración por Marie. "Camille ama a Marie. Una vez me dijo 'Si no estás con Marie, y estás con otra chica, no me gustará la otra chica'", relataba con humor Louis