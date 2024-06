¡La familia Grimaldi crece! Louis y Marie Ducruet esperan su segundo hijo

Estefanía de Mónaco será abuela de nuevo. Su hijo mayor, Louis Ducruet, espera su segundo hijo junto a su mujer Marie. La pareja ha anunciado la feliz noticia con una bonita imagen de su hija Victoire, que cumplió un año el pasado mes de abril, y su mascota Pancake, a quien consideran uno más de la familia. La niña, que aparece de espaldas, lleva una simpática camiseta que pone "Big Sis" (Hermana mayor) y el perrito un babero con la inscripción "Oh, no, not again" (Oh, no, otra vez no).

Acompañan la divertida imagen con el siguiente texto en el que además revelan el cariñoso apelativo con el que se refieren a su hija: "Pancake y ricitos de oro tienen un anuncio que hacer... Esperan un nuevo miembro en la hermandad ¡la familia crece!". La hermana de Louis, Camille Gottlieb, ha sido de las primeras en reaccionar con una serie de emojís con los ojos en forma de corazón que lo decían todo. Será el segundo nieto para Estefanía de Mónaco, que está feliz en esta nueva etapa de su vida. "Está muy pendiente y da mucho amor a su nieta", ha asegurado su hijo en una entrevista reciente publicada por ¡HOLA!

Louis y Marie llevan ya once años compartiendo su día a día. El sobrino de Alberto de Mónaco y su esposa se conocieron en un club de Cannes, pero la chispa surgió tiempo después, cuando estudiaban en la Escuela de Negocios Skema. Fue un amor a primera vista, pero la timidez de ambos hizo que tardaran seis meses en darse el primer paso. En febrero de 2018, Louis sorprendió a Marie arrodillándose en Vietnam, de donde procede su familia. En julio de 2019 se convirtieron en marido y mujer en una doble boda que se celebró primero en el Ayuntamiento de Mónaco y después en la Catedral del Principado.

Cuatro después de aquel día, anunciaron que esperaban a su primera hija y, también en esa ocasión, fue Pancake el encargado de compartir la noticia. Le pusieron una camiseta en la que ponía que estaba "a punto de ser hermano mayor". Para el matrimonio, su perro Pancake es una parte fundamental le han abierto su propio perfil en redes sociales y se lo llevan a todas partes. Incluso tuvo un papel en su enlace civil. Está con ellos desde que en 2018 Camille Gottlieb lo salvó en Rumanía mediante una protectora. Aunque ya es un príncipe destronado por partida doble, lo cierto es que siempre ocupará un lugar privilegiado en su familia.