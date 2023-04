Louis y Marie Ducruet presentan orgullosos a su primera hija

Los Grimaldi son uno más desde hace diez días. Louis y Marie Ducruet son padres de su primera hija y la han presentado con una imagen en la que se le pueden ver las piernecitas mientras su padre la coge en brazos. y la pulsera del hospital, que revela una información importante. La pequeña se llama Victoire. "Nuestra pequeña familia aumenta con la llegada de la pequeña Victoire", han escrito los felices padres junto a la imagen.

La publicación se ha llenado de felicitaciones de sus amigos y, entre ellas, destaca la de su prima Jazmin Grace Grimaldi, hija del príncipe Alberto: "Felicidades mis preciosos primos. Bienvenida al mundo, Victoire, qué ganas tengo de conocerte". Para la pareja, tener a su niña en brazos es un sueño hecho realidad. El sobrino del soberano monegasco explicaba en Gala que llevan con su mujer desde los 19 años y con 26 tenía claro que querái formar una familia y ser padre antes de cumplir los 30 (los cumplió el pasado noviembre).

El matrimonio habla en todo momento de aumentar la familia porque pese a dar la bienvenida a su primera hija, en la casa hay un príncipe destronado. Se trata de Pancake, su mascota, al que consideran uno más hasta el punto de que en la bio de su perfil público el hijo de Estefania de Mónaco y Daniel Ducruet pone: "Padre de Pancake y de Victoire". Cabe recordar que el perrito ya fue el encargado de anunciar la feliz noticia del embarazo de Marie a través de una fotografía que compartió la pareja en la que aparecía con una camiseta que rezaba: "a punto de ser hermano mayor". Para el matrimonio, Pancake es una parte fundamental de su vida. Le han abierto su propio perfil en redes sociales y se lo llevan a todas partes. Incluso tuvo un papel destacado en su enlace civil. Está con ellos desde que en 2018 Camille Gottlieb lo salvó en Rumanía mediante una protectora.

Mientras que la princesa Estefanía es una orgullosa abuela, a la que vimos junto al resto de la familia en el homenaje a Rainiero que acogió el pasado miércoles la catedral monegasca, también se sienten pletóricas en su papel de tías primerizas Camille y Pauline. Ambas mantienen además una gran relación con su hermano y la mujer de este. Al principio Pauline fue un poco distante con Marie, pero pronto conectaron e incluso diseñó su vestido nupcial. Por su parte, Gottlieb tuvo una gran conexión con su cuñada, a la que adora. "Camille ama a Marie. Una vez me dijo 'Si no estás con Marie, y estás con otra chica, no me gustará la otra chica'", contaba con humor Louis, que tiene también dos hermanos por parte de padre.

El sobrino de Alberto de Mónaco y su esposa se conocieron en un club de Cannes, pero la chispa surgió tiempo después, cuando estudiaban en la Escuela de Negocios Skema. Fue un amor a primera vista, pero la timidez de ambos hizo que tardaran seis meses en darse el primer paso. En febrero de 2018, Louis sorprendió a Marie arrodillándose en Vietnam, de donde procede su familia. En julio de 2019 se convirtieron en marido y mujer en una doble boda que se celebró primero en el Ayuntamiento de Mónaco y después en la Catedral del Principado.