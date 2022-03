Marie Chevallier, espectacular con su tercer vestido de novia

Inolvidable y mágico, así es el fin de semana que están viviendo Louis Ducruet y Marie Chevallier. La pareja, que se conoció durante su etapa universitaria, ha visto cómo su relación se consagraba poco a poco hasta llegar al día de hoy, cuando han dado el paso más importante al convertirse en marido y mujer en una boda religiosa celebrada en la Catedral de Mónaco. Una emocionante liturgia en la que la novia ha lucido radiante con un diseño de su cuñada, Pauline Ducruet. Y aunque este era el vestido que siempre había soñado, la nuera de la princesa Estefanía ha querido sorprender a todos los invitados luciendo un tercer look nupcial para la gran fiesta que aún esperaba a todos los invitados.

VER GALERÍA

"¡Hora de celebrar! Rosa Clará ha diseñado el segundo vestido de la boda religiosa de Marie Chevallier. Hablamos de un vestido "two looks in one"; es un atrevido diseño corto y de pronunciado escote confeccionado con encaje y sutiles apliques de pedrería con una espectacular sobrefalda de tul extra suave y encaje bordado. ¡La combinación perfecta para arriesgar de forma elegante y sofisticada! Hemos disfrutado muchísimo de la creación de ambos vestidos para la preciosa boda real de Marie Chevallier y Louis Ducruet. ¡Enhorabuena nuevamente!", publicaba la cuenta oficial de la española Rosa Clará encargada de la creación.

Una vez finalizada la ceremonia religiosa , a la que la novia llegaba en un precioso coche antiguo sin poder contener la emoción, los protagonistas del día han celebrado esta unión con todos los familiares y amigos que han querido estar presentes en una fecha tan especial. El sobrino del príncipe Alberto y su mujer han organizado personalmente una divertida fiesta en la que Chevallier ha brillado con un nuevo vestido para el que ha confiado nuevamente en la firma española.

VER GALERÍA

No es la primera vez que la diseñadora viste a Marie Chevallier. De hecho, el viernes 26 de julio, para su enlace civil en el Ayuntamiento de Mónaco, la joven, que trabaja como gerente de proyectos del hotel Hermitage de Montecarlo, ya confió en la española, quien confeccionó para ella "un sofisticado y ligero vestido pantalón elaborado en crepe de seda y bordado con encaje en la zona de la cintura". Una original apuesta en cuyo proceso de creación se implicó mucho la novia, quien incluso se desplazó hace unas semanas a Barcelona para visitar el atelier que Clará tiene desde hace 25 años en la ciudad condal.