Louis y Marie Ducruet dan la bienvenida a su hija, la primera nieta de Estefanía de Mónaco

Buenas noticias para los Grimaldi, que suman un nuevo miembro. Este martes 4 de abril, Louis y Marie Ducruet ha dado la bienvenida a su primera hija, una niña con la que dan el importante paso de formar una familia poco antes de celebrar su cuarto aniversario de boda. Ha sido el príncipe Alberto quien lo ha confirmado. "Mi sobrino Louis Ducruet y su esposa Marie tienen la alegría de ser padres de una niña" , ha dicho sobre el escenario del Auditorio Rainiero III, donde ha entregado unos diplomas de la Cruz Roja. En ese mismo acto estaba presente Camille Gottlieb, que estaba muy sonriente horas después de convertirse en tía.

El feliz nacimiento llena de alegría a todos sus seres queridos, especialmente a Estefanía de Mónaco, quien se acaba de convertir en abuela por primera vez, al igual que su exmarido, Daniel Ducruet. La princesa de 58 años disfruta pasando tiempo con sus tres hijos, compartiendo aficiones y haciendo planes conjuntos de los que a partir de ahoraa también formará parte su primera nieta.

Marie explicaba en Gala que ha tenido un embarazo muy bueno que le ha permitido seguir adelante con su rutina y sus planes. "Soy afortunada, no tuve náuseas, pude irme de vacaciones. Tengo suerte, no he tenido náuseas, he podido irme de vacaciones y todo el mundo me cuida mucho, tanto en el trabajo como en casa". Explicaba además que su esposo "está muy implicado" y la acompaña en cada una de sus citas médicas. Para la pareja, tener a su niña en brazos es un sueño hecho realidad. El sobrino del soberano monegasco explicaba en Gala que llevan con su mujer desde los 19 años y con 26 tenía claro que querái formar una familia y ser padre antes de cumplir los 30 (los cumplió el pasado noviembre).

En noviembre, coincidiendo con el Día Nacional de Mónaco, saltaron todas las alarmas sobre el embarazo de la esposa de Louis Ducruet. Unas incipientes curvas premamá, sumadas a algunos gestos, delataron la dulce espera de Marie Chevallier. Escasos días después, la pareja confirmaba la noticia. Lo hacían además de una manera muy curiosa: con una imagen en la que su mascota lucía una camiseta en la que ponía que estaba "a punto de ser hermano mayor". Para el matrimonio, su perro Pancake es una parte fundamental le han abierto su propio perfil en redes sociales y se lo llevan a todas partes. Incluso tuvo un papel en su enlace civil. Está con ellos desde que en 2018 Camille Gottlieb lo salvó en Rumanía mediante una protectora.

Mientras que la princesa Estefanía es una orgullosa abuela, también se sienten pletóricas en su papel de tías primerizas Camille y Pauline. Ambas mantienen además una gran relación con su hermano y la mujer de este. Al principio Pauline fue un poco distante con Marie, pero pronto conectaron e incluso diseñó el vestido nupcial de Chevallier. Por su parte, Gottlieb tuvo una gran conexión con su cuñada, a la que adora. "Camille ama a Marie. Una vez me dijo 'Si no estás con Marie, y estás con otra chica, no me gustará la otra chica'", contaba con humor Louis, que tiene también dos hermanos por parte de padre.

La pareja lleva ya once años compartiendo su día a día, en el que ahora su pequeña es la gran protagonista. El sobrino de Alberto de Mónaco y su esposa se conocieron en un club de Cannes, pero la chispa surgió tiempo después, cuando estudiaban en la Escuela de Negocios Skema. Fue un amor a primera vista, pero la timidez de ambos hizo que tardaran seis meses en darse el primer paso. En febrero de 2018, Louis sorprendió a Marie arrodillándose en Vietnam, de donde procede su familia. En julio de 2019 se convirtieron en marido y mujer en una doble boda que se celebró primero en el Ayuntamiento de Mónaco y después en la Catedral del Principado.