Camiseta, gorra y pompones: Jacques y Gabriella de Mónaco se convierten en auténticos animadores deportivos

Mientras Mónaco sigue expectante la evolución de la princesa Charlene y espera su reaparición en la vida pública del Principado, el príncipe Alberto continúa con sus compromisos. Siempre tiene por supuesto alguno que puede disfrutar con sus hijos Jacques y Gabriella, sobre todo el fin de semana cuando las competiciones deportivas se convierten en el mejor entretenimiento. Se está convirtiendo casi en costumbre ver al Príncipe con sus mellizos en las gradas de un estadio, donde los pequeños se mueven ya como pez en el agua. De hecho, como se pudo comprobar en las dos últimas citas a las que han acudido, tienen ya el kit completo del perfecto fan. ¿Quieres saber cuál es?

El viernes fue el turno del baloncesto pues acudieron al encuentro del AS Monaco contra el equipo turco de Fenerbahçe Beko. Con la camiseta del conjunto (ambos la llevaban), Gabriella no dejó de animar a los jugadores, entregándose tanto a la causa que se convirtió en toda una cheerleader con pompones dorados. No dejó de agitarlos durante todo el encuentro y parece que esto sirvió de talismán para los monegascos que se impusieron por 92 a 78. Más tímido se mostró su hermano Jacques que, muy atento, siguió todas las canastas de los jugadores.

Baloncesto un día y el domingo fútbol. El partido entre el AS Mónaco y Rémois volvió a contar con Alberto y sus hijos como espectadores de excepción en el Stade Louis II. Los mellizos desplegaron de nuevos sus armas fan con una gorra del conjunto y unos prismáticos con los que se veía todo el campo en detalle. Gabriella, más coqueta que su hermano, se quitó las gafas de sol que llevaba para mirar por estas lentes aunque, en ocasiones, la traviesa apuntaba a su hermano. Los dos se esforzaban en mirarse a través de los anteojos, jugando como solo dos niños de siete años saben hacerlo.

También se les vio hablando con su padre, al que Gabriella tiraba de la manga del traje para llamar su atención. Alberto de Mónaco tampoco faltó a su compromiso con el equipo poniéndose al cuello una bufanda roja, aunque ninguna de estas buenas energías fue suficiente para llevarles a la victoria. ¡Quizá la próxima vez! Faltaba en esta fotografía familiar de nuevo la princesa Charlene, aunque hace apenas unos días, dedicaba unas palabras desde la clínica en la que permanece desde hace tres meses para anunciar el lanzamiento de un cómic manga en el que es protagonista.

“Espero con muchas ganas el lanzamiento del sexto volumen de Blitz, magnificamente inspirado por Garry Kasparov y diseñado por Daitaro Nishihara. La idea de participar en la aventura de Blitz me sedujo inmediatamente y agradezco a Cédric Biscay (guionista y creador) haberme invitado a descubrir el universo manga", dijo Charlene a través de su editor al diario francés Le Parisien. La esposa del príncipe Alberto ocupará cuatro páginas de este proyecto donde será representada muy elegante con gafas negras en el casino de Montecarlo, lugar en el que da una conferencia.

Hace una semana, el príncipe Alberto daba una actualización sobre el estado de salud de su esposa que lleva un año alejada de la vida pública de Mónaco. La princesa Charlene está ingresada en un centro de Europa desde el pasado noviembre para recuperarse "de un estado de profunda fatiga general" después de haber pasado seis meses en Sudáfrica, su país natal, donde contrajo una grave infección de oídos, garganta y nariz que derivó en varias operaciones. El soberano se mostró tranquilizador en el diario Monaco-Matin, aventurando que será pronto cuando Charlene regrese a La Roca: "La princesa Charlene está mucho mejor y espero que regrese al Principado muy pronto".

