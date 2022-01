Charlene de Mónaco rompe su silencio para felicitar a sus hijos por su 7º cumpleaños

Jacques y Gabriella de Mónaco, los mellizos de los príncipes Alberto y Charlen, cumplen este viernes siete años. Un día muy importante, que su madre ha querido inmortalizar con varias fotografías. Se desconoce si la Princesa ha viajado a Mónaco para estar con sus pequeños durante su cumpleaños y los ha retratado o si se trata de unas imágenes de la celebración que ha realizado en Palacio su marido. Cuando regresó de Sudáfrica, su país natal en el que permaneció seis meses aquejada de una grave infección otorrinolaringológica, se esperaba que viviera en el Principado, pero el monarca ya aclaró que se encuentra ingresada en un centro de Europa para recuperarse de su enfermedad. Desde que protagonizó un emotivo reencuentro con su marido y sus hijos, no se la ha vuelto a ver en público y desde el 19 de noviembre, Día Nacional de Mónaco, no se había vuelto a pronunciar. Sin embargo, el cumpleaños de sus pequeños ha hecho que la Princesa haya querido mandarles la dedicatoria más cariñosa: "Feliz cumpleaños mis bebés. Gracias a Dios por bendecirme con unos niños tan maravillosos. Estoy realmente bendecida. Os amo, mamá".

La Princesa ha compartido estas sentidas palabras junto a tres imágenes de sus hijos en las que se les ve en pijama, en un salón de Palacio decorado para la ocasión con globos multicolores y una guirnalda con el texto: Joyeux Anniversaire (feliz cumpleaños, en francés). Jacques y Gabriella aparecen sentados sobre varios cojines con una tarta con el número "7" y varias velas encendidas a punto de ser sopladas por los protagonistas del día. Su cara de felicidad lo dice todo. Están entusiasmados por las horas que van a pasar.

Los pequeños echan mucho de menos a su madre, así lo demostraron cuando en el día grande de Mónaco, desde el balcón del Palacio Grimaldi, desplegaron varios dibujos en los que se podía leer: "Te echamos de menos, mami" y "Te queremos, mamá". Aunque en un principio se daba por hecho que Charlene participaría en los actos del Día Nacional, unos días antes se emitió un comunicado oficial en el que se informaba que se retiraba temporalmente de la vida pública para recuperar la salud. En esa declaración, también se informó que la Princesa tenía "un estado de profunda fatiga general" y que para "proteger la comodidad y la privacidad esencial para su recuperación, la ubicación de la Princesa seguirá siendo estrictamente confidencial".

Tras muchas especulaciones fue el propio soberano el que confirmó que su esposa estaba de nuevo ingresada por voluntad propia en un centro en Europa. Una convalecencia que, según el Príncipe, se debe a las secuelas de las operaciones a las que se sometió en África. "Esto no es Covid y no está relacionado con un cáncer. No es una cuestión de relaciones personales y si queréis discutir sobre otra especulación, no está relacionado con la cirugía plástica", zanjó insistiendo una vez más en que la naturaleza de estos problemas nada tiene que ver con su matrimonio. Días más tarde, los amigos de Charlene alertaban de que estaba "agotada de las operaciones" y de que "no podía comer bien", según contaron al medio Page Six. También criticaron que la Familia principesca subestimara la gravedad de la situación. "Es injusto que se la presente con algún tipo de problema mental o emocional. No sabemos por qué Palacio le resta importancia al hecho de que casi muere en Sudáfrica", dijeron. Además, añadieron que las cirugías que tuvo en su país natal la han impedido "comer alimentos sólidos durante sies meses y solo ha podido ingerir líquidos a través de una pajita, por lo que ha perdido casi la mitad de su peso corporal".

A pesar de que son unos niños, Jacques y Gabriella saben lo que le ocurre a su madre. Su padre contó en una entrevista en la revista People cómo están viviendo esta situación. "Saben que estaba cansada, que no era del todo ella misma" y también les explicó que podrán ir a verla algún día y aunque "la extrañan, por supuesto, lo comprenden. Los niños de esas edad comprenden", aseguró el soberano. El último que ha hablado sobre el estado de la Princesa ha sido su padre, Michael Wittstock, en una entrevista que concedió al medio sudafricano You. "Mi hija solía nadar 20 km al día", dijo desde su casa familiar en East Rand, en la provincia de Gauteng, "conociendo su forma de entrenar, sé que es dura". Aunque ha reconocido que Charlene no está pasando por la mejor situación también conoce bien su carácter, ya que solía entrenarla con regularidad y seguirla en las competiciones de natación desde que era muy pequeña y tiene claro que: "Superará esto y saldrá mucho más fuerte", afirmó.

