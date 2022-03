El príncipe Alberto habla del posible regreso de Charlene a Mónaco cuando se cumplen tres meses de su ingreso

El príncipe Alberto ha dado la última actualización sobre el estado de salud de su esposa después de estar un año alejada de la vida pública de Mónaco. La princesa Charlene se encuentra ingresada en un centro de Europa desde el pasado noviembre para recuperarse "de un estado de profunda fatiga general" después de haber pasado seis meses en Sudáfrica, su país natal, donde contrajo una grave infección de oídos, garganta y nariz que derivó en varias operaciones y en sus problemas de salud actuales. Ha sido en Mónaco- Matin donde el soberano ha dado la última hora sobre la evolución de Charlene y se ha mostrado tranquilizador aventurándose, incluso, a cuándo podría producirse el ansiado regreso a 'La Roca' de su mujer: "La princesa Charlene está mucho mejor y espero que regrese al Principado muy pronto".

El hermano de las princesas Carolina y Estefanía ha hecho estas declaraciones después de haber estado junto a sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella de siete años, en Pekín en calidad de jefe de Estado, pero también como miembro del Comité Olímpico Internacional, con motivo de los Juegos de Invierno, que se clausurarán este domingo. Charlene de Mónaco regresó del continente africano el pasado 8 de noviembre y cuando se creía que iba a regresar la normalidad, Palacio comunicó, antes de la celebración del Día Nacional, una de las grandes citas para la Familia Grimaldi, que la Princesa se retiraba temporalmente de sus deberes oficiales para recuperar la salud. Más tarde se informó que ingresó en un centro de Europa.

Desde entonces, Palacio ha emitido varios comunicados informando sobre la convalecencia de la exnadadora. El último fue el pasado 27 de enero cuando faltó a Santa Devota, otro compromiso imprescindible en la vida monegasca. "La convalecencia de Su Alteza Real la princesa Charlene continúa de manera satisfactoria y muy alentadora. Su recuperación, así como el seguimiento de sus cuidados bucodentales aún necesitan de varias semanas, la Princesa no podrá, lamentablemente, asistir este año a las festividades de Santa Devota. Ella está junto a su esposo, su Alteza Real el príncipe Alberto II, muy unida a todos los monegascos y residentes con motivo de estas celebraciones. Tan pronto como su salud lo permita, la Princesa volverá a compartir momentos de felicidad con ellos. Durante este período, la pareja real pide que su vida privada y la de sus hijos sigan siendo respetados".

La última actividad institucional que Charlene de Mónaco llevó a cabo en el Principado fue el 9 de febrero de 2021 cuando acompañó a su esposo a la inauguración del torneo de rugby Mónaco Sevens en el estadio Luis II. Desde entonces se la ha visto en algunas ocasiones, pero no en sus funciones oficiales tanto en Mónaco como en Sudáfrica. La Princesa acudió en marzo del año pasado a su país de origen para asistir al funeral del rey de los zulúes, gran amigo suyo. Después regresó para una camapaña de su fundación que pretendía poner fin a la caza furtiva de animales salvajes. Fue entonces cuando contrajo la grave infección otorrinolaringolócia que la retuvo en el continente africano medio año ya que no podía coger un avión con destino Mónaco ya que al no igualarse la presión dentro de la cabina no resistiría un vuelo de 20.000 pies de altura. Tuvo varias operaciones que vinieron acompañadas de fuertes rumores de crisis matrimonial debido a la distancia física de los príncipes, a pesar de que ellos los desmintieron en múltiples ocasiones. Charlene recibió en su retiro la visita de su marido y sus hijos los días 23 de diciembre y 2 de enero.